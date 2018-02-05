Госдума может заслушать отчет правительства РФ за 2017 год 11 апреля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума может 11 апреля заслушать ежегодный отчет правительства РФ о результатах его деятельности за 2017 год. С таким предложением выступает комитет нижней палаты по контролю и регламенту, следует из опубликованных в понедельник в думской электронной базе материалов к заседанию Совета Думы.

"Комитет предлагает заслушать отчет правительства РФ о результатах его деятельности за 2017 год на заседании Государственной думы 11 апреля 2018 года", - говорится в повестке заседания Совета, которое состоится 6 февраля.

Одновременно профильный комитет предлагает поручить фракциям в Госдуме до 26 февраля 2018 года представить вопросы о деятельности кабинета министров за прошлый год.

Практика отчета правительства РФ перед депутатами была инициирована Дмитрием Медведевым во время исполнения им полномочий президента РФ. Выступая в 2008 году с посланием Федеральному собранию, он предложил "отнести к предметам ведения Государственной думы контрольные функции в отношении исполнительной власти, установив конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Госдуме по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом". Впоследствии это было оформлено отдельным конституционным законом.

Владимир Путин на посту главы кабинета министров представлял отчет правительства депутатам четыре раза, для премьер-министра Дмитрия Медведева в этом году он станет шестым.