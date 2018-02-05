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Избирком Севастополя привлечет 400 волонтеров для работы на выборах президента РФ

Политика
5 февраля, 18:07 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 5, февраля. /ТАСС

Глава городского избиркома Александр Петухов сообщил, что сейчас от будущих волонтеров получено уже порядка 200 заявок

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия намерена привлечь для работы на выборах президента РФ в марте 2018 года порядка 400 волонтеров. Об этом в понедельник журналистам сообщил глава севастопольского избиркома Александр Петухов.

"На выборах губернатора Севастополя (прошли в сентябре 2017 года) у нас был позитивный опыт привлечения молодых людей к работе на избирательных участках в качестве волонтеров. Они помогали пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями здоровья. Мы решили, что в этот раз волонтеры будут работать в каждом из 182 пунктов для голосования. Всего планируется привлечь около 400 волонтеров", - отметил Петухов.

Он отметил, что уже получено порядка двухсот заявок от будущих волонтеров. Работать они будут на участках, расположенных недалеко от дома, по два человека на участке.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, и Севастополь впервые после воссоединения с Россией в 2014 году примет в них участие.

Как сообщается на сайте правительства Севастополя, город занял второе место в "Национального общественного мониторинга" по поводу открытости и доступности деятельности региональных избирательных комиссий. По мнению наблюдателей "Национального общественного мониторинга", лидерами "народного рейтинга" стали избирательные комиссии Ставропольского края (29 баллов), города Севастополь (28 баллов) и Иркутской области (28 баллов). Всего 25-балльный барьер преодолели 22 региональных избиркома.

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