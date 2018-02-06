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Лавров обсудит с главой МИД Дании двусторонние отношения

Политика
6 февраля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Также ожидается, что стороны затронут вопрос взаимодействия в Совете Европы

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится во вторник с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном, который находится в Москве также в качестве председателя Комитета министров Совета Европы (КМСЕ). Стороны, как ожидается, рассмотрят состояние двусторонних отношений, ситуацию в Евроатлантике и взаимодействие в Совете Европы (СЕ).

Увеличение военного бюджета Дании

Парламент Дании 28 января одобрил план увеличения военного бюджета королевства на 12,8 млрд крон ($2,14 млрд) в ближайшие шесть лет. По словам главы датского правительства Ларса Лёкке Расмуссена, сейчас необходимо выделять дополнительные средства на оборону, в том числе на борьбу с киберугрозами, поскольку "исходящая со стороны России угроза реальна и она нарастает".

Посол России в Дании Михаил Ванин назвал подобные аргументы сюрреалистической картиной. "Сюрреализм является нормой, когда сейчас на Западе представляют политические оценки, и подобные мрачные картины как раз рисуют датские политики, говоря о новом оборонном бюджете, - говорится в комментарии российского дипломата датской газете Berlingske. - Россия теперь - корень зла и в мире, и в Европе, и в Балтийском регионе. Однако довольно очевидно, что Россия никогда не вынашивала планов агрессии против европейских столиц и государств - членов НАТО".

Совет Европы, ПАСЕ и другие форматы

Министры, вероятно, обсудят и ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. На данный момент РФ приостановила выплату своего взноса в Совет Европы.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 23 января в Страсбурге приняли участие в заседании специальной комиссии по гармонизации деятельности уставных органов СЕ, которое в том числе было посвящено поиску путей выхода из кризиса в отношениях России и ПАСЕ.

Самуэльсен назвал тогда данное событие позитивным знаком, который "приведет к конкретным результатам". По его мнению, Совет Европы "должен сохранить свою роль платформы для панъевропейского политического диалога и сотрудничества". "В качестве председателя КМСЕ я продолжу использовать все возможности, как двустороннего и многостороннего уровня, чтобы убедить в этом моих европейских коллег", - сказал Самуэльсен.

Россия и Дания также взаимодействуют в рамках Арктического совета, Совета Баренцева/Евроарктического региона, Совета государств Балтийского моря.

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Персоны
Расмуссен, Ларс Лёкке Толстой, Петр Олегович Лавров, Сергей Викторович Косачев, Константин Иосифович
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