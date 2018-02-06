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Посол РФ: Москва надеется на продолжение контактов между Сеулом и Пхеньяном после Игр

Политика
6 февраля, 17:06 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Дипломат выразил надежду, что все заинтересованные стороны окажут поддержку инициативе Юга и Севера

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СЕУЛ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Россия приветствует возобновление контактов между Республикой Корея и КНДР и надеется на их продолжение после зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Об этом заявил во вторник посол РФ в Сеуле Александр Тимонин, выступая на приеме, приуроченном к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Россия приветствует позитивные подвижки в развитии ситуации на Корейском полуострове, выразившиеся в проведении в январе этого года межкорейских контактов на различных уровнях и достижении по их итогам важных договоренностей, касающихся совместного участия Юга и Севера в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане", - отметил дипломат. "Надеемся, что их реализация послужит деэскалации напряженности в Корее и обеспечению мира в Северо-Восточной Азии", - добавил он.

По словам Тимонина, Москва рассчитывает, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Сеула и Пхеньяна по возобновлению диалога. "Надеемся, что продолжение линии на сближение между Югом и Севером после Олимпиады в Пхёнчхане позволит приступить к решению главной задачи - урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова", - сказал глава российской дипмиссии.

Он напомнил, что именно на это нацелена разработанная Россией и Китаем совместная дорожная карта комплексного урегулирования проблем Кореи.

Дестабилизирующие факторы

Посол в то же время отметил, что негативные последствия для региональной безопасности имеет постоянное подтягивание к Корейскому полуострову американских стратегических сил и вооружений, проведение крупномасштабных совместных учений, а также размещение на территории Республики Корея комплексов ПРО THAAD.

"Демонстрация военных мускулов на Корейском полуострове значительно сужает возможности нормализации ситуации в регионе, налаживания межкорейского диалога", - подчеркнул Тимонин.

Межкорейская оттепель

В начале года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

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Персоны
Тимонин, Александр Андреевич
Страны
США КНДР Китай Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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