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Замглавы МИД РФ обсудил с кубинским послом ближневосточную проблематику и ситуацию в Сирии

Политика
6 февраля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Отмечается, что встреча дипломатов состоялась по инициативе кубинской стороны

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Кубы в Москве Херардо Пеньяльвером Порталем перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию в Сирии. Об этом во вторник сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию в Сирии", - информировали в министерстве.

Встреча состоялась по инициативе кубинской стороны.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Темы
Кризис в Сирии Палестино-израильский конфликт
Страны
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