Замглавы МИД РФ обсудил с кубинским послом ближневосточную проблематику и ситуацию в Сирии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Кубы в Москве Херардо Пеньяльвером Порталем перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию в Сирии. Об этом во вторник сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию в Сирии", - информировали в министерстве.

Встреча состоялась по инициативе кубинской стороны.