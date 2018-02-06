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Эксперты назвали правильным решение Путина напрямую работать с избирателями

Политика
6 февраля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Сбор подписей, по их словам, показал, что действующий глава государства пользуется широкой поддержкой населения

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин использовал верную стратегию, ориентируясь в своей избирательной кампании на широкий спектр общественных организаций и напрямую работая с избирателями. Такое мнение выразили во вторник ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России на заседании во вторник принял решение о регистрации действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ.

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Как отметил директор института политической социологии Вячеслав Смирнов, Владимиром Путиным было принято правильное решение "опереться на фронт общественных организаций и непосредственно работать с избирателями, в том числе не отказываясь и от поддержки других партий". "Сбор подписей показал, что такая поддержка есть, что есть организационная структура, в том числе и партийная, общественная, волонтерская", - сказал он.

По словам директора института новейших государств Алексея Мартынова, за тот период, который был отведен на сбор подписей, в поддержку Путина отдали свои голоса "более полутора миллионов людей", при том, что ему "пришлось эту активность несколько ограничивать". "Мы лично видим, что было собрано [подписей] более чем в пять раз [чем это требуется по закону]. Понятно, что и качество этих подписей будет соответствующим, потому что речь идет о поддержке действующего президента и его курса", - заключил Мартынов.

В свою очередь президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев предположил, что главная задача избирательной кампании Путина "сделать все чисто, прозрачно и легитимно". "Показать, что он прошел те же самые процедуры, что и другие кандидаты, и сделал это все честно", - добавил эксперт.

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