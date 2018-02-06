Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Владимир Путин, который баллотируется в президенты как самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник Центризбирком России принял решение о регистрации действующего главы государства в качестве кандидата в президенты РФ. Удостоверение зарегистрированного кандидата получил глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев. Тогда же он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.

"Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту", - сообщил Песков ТАСС.

Путин стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они были освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями.

Решения ЦИК о регистрации ожидают еще пять кандидатов: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.