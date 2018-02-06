Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата в президенты РФ

Политика
6 февраля, 18:21 дата обновления: 6 февраля, 18:27 UTC+3

Ранее во вторник Центризбирком России принял решение о регистрации действующего главы государства в качестве кандидата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Владимир Путин, который баллотируется в президенты как самовыдвиженец, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник Центризбирком России принял решение о регистрации действующего главы государства в качестве кандидата в президенты РФ. Удостоверение зарегистрированного кандидата получил глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев. Тогда же он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.

"Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту", - сообщил Песков ТАСС.

Путин стал третьим зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Ранее регистрацию прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Они были освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями.

Решения ЦИК о регистрации ожидают еще пять кандидатов: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
2
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама