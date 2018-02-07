Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты России Ксения Собчак выразила мнение, что НАТО не представляет угрозу для РФ, а также рассказала о том, какими будут ее первые шаги у власти в случае победы на предстоящих выборах главы государства. Своими соображениями по этим вопросам она поделилась, выступая во вторник в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Собчак не видит в НАТО угрозу

Отвечая на вопрос репортеров, планирует ли она поддержать стремление Украины и Грузии вступить в НАТО и Евросоюз, Собчак выразила мнение, что "стремление независимого государства - это сугубо его стремление".

"Я не вижу в НАТО угрозу для нас [для России]. Более того, хорошо бы было иметь намерение и делать все возможное, чтобы стать частью системы НАТО, объединиться с НАТО. Это верная цель для России, равно как и объединяться с ЕС, поскольку мы являемся частью этой европейской системы. Многие вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются общими для нас с США и ЕС", - полагает Собчак.

Первые три шага после избрания

"В первую очередь, это освобождение всех политических заключенных, в настоящее время [отбывающих срок] в РФ... <...> Второе - это реформа судебной системы, потому что независимый суд это то, чего нам не хватает сейчас. <...> Третье - подготовка к следующим выборам в Госдуму, которые должны быть свободными и должны привести к началу реформы [перехода] к парламентской республике", - утверждала Собчак, отвечая на вопрос, какими бы ее действия в первые 90 дней у власти, в случае избрания главой государства.

"Закон Димы Яковлева"

Собчак также выразила свое отношение к действующему в РФ запрету на усыновление российских детей гражданами США (так называемого закона Димы Яковлева). Этот нормативный акт она считает "большой ошибкой" и полагает, что его "необходимо отменить".

С ее точки зрения, закон является "негуманным", поскольку в России есть большое число детей, не имеющих семьи, и запрещать их усыновление не является правильным шагом. "У нас существует напряженность в отношениях [США и РФ], и дети не должны быть заложниками сложившейся ситуации", - полагает кандидат в президенты России.

Причины визита в США

Отвечая на вопрос о причине своего приезда в США в преддверии выборов и критику этого шага, она заявила, что "не работает на Америку", а действует "во благо своей страны". "Однако Америка для меня не враг, и я сейчас здесь для того, чтобы продемонстрировать, что есть люди, которые готовы к тому, чтобы говорить, обсуждать наши проблемы и решать их", - сказала Собчак.

Она также ответила на другой вопрос журналиста, поинтересовавшегося, кто является целевой ее аудиторией. "Это множество молодых людей, но я не делаю возрастное разграничение - есть масса людей, которые по-прежнему заинтересованы в переменах. Это могут быть люди абсолютно любого возраста", - сказала Собчак.