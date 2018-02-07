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Госдума разрешила совмещать довыборы депутатов-одномандатников с Единым днем голосования

Политика
7 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Соответствующие поправки были внесены в закон о выборах депутатов Госдумы РФ

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, которым оговаривается проведение довыборов депутатов нижней палаты парламента по одномандатным округам при совмещении с Единым днем голосования.

Поправки были внесены в закон о выборах депутатов Государственной думы ФС РФ. Ими предусматривается "совмещение дня проведения голосования на дополнительных выборах в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, с Единым днем голосования на выборах в органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления", говорится в сопроводительных документах.

Теперь в законе указывается, что довыборы в Госдуму будут проводиться в ближайшее второе воскресенье сентября после досрочного прекращения полномочий депутата-одномандатника. В действующем избирательном законодательстве предусмотрено, что голосование проводится не позднее чем через год со дня появления вакантного думского мандата.

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