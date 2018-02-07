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Володин уверен, что российско-азербайджанский диалог отвечает интересам двух стран

Политика
7 февраля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Спикер Госдумы также назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российско-азербайджанское сотрудничество, в основе которого лежат принципы добрососедства и взаимного уважения, отвечает интересам двух стран. Об этом заявил в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой, спикером Милли Меджлиса республики Октаем Асадовым.

Как сообщили журналистам в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, встреча Володина и Асадова прошла в рамках визита азербайджанской делегации, приуроченного к 25-летию установления дипломатических связей между Россией и Азербайджаном.

Володин, подчеркнули в думском управлении, назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России и заявил, что встреча придаст новый импульс отношениям двух стран. По его словам, в основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения. "Наше партнерство отвечает интересам обоих государств", - сказал он, отметив важность координации совместных усилий на международных площадках.

Председатель Госдумы уверен, что укреплению двустороннего сотрудничества способствует общение на уровне глав государств. "Отношения наших президентов - залог успешного развития России и Азербайджана", - сказал он.

Володин и Асадов также приняли участие в церемонии открытия выставки, посвященной этому юбилею, которая была организована комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Фондом Гейдара Алиева.

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