Лавров: развал сделки по иранской программе будет угрожать всей системе нераспространения

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Развал соглашения по иранской ядерной программе чреват очень нехорошими последствиями для всей системы нераспространения оружия массового уничтожения. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Мы будем настаивать, чтобы все стороны добросовестно выполняли Совместный всеобъемлющий план действий [СВПД] по иранской ядерной программе, - сказал он. - Развал этого договора чреват очень нехорошими и трудно предсказуемыми последствиями для всей системы нераспространения оружия массового уничтожения, всей системы мирового порядка".

Лавров добавил, что Москва и Пекин считают, что создание рабочей группы по изменению ядерной сделки с Ираном архиконтрпродуктивно.

"Рабочая группа (в нее входят Великобритания, Франция, Германия и США - прим. ТАСС) занимается тем, чтобы все-таки как-то переиначить договоренность [с Ираном] в русле требований США. Иран это не примет. Мы с китайцами считаем, что это тоже будет архиконтрпродуктивно, потому что баланс, который был достигнут в рамках этого [Совместного] всеобъемлющего плана действий [СВПД], он очень хрупкий, поэтому начинать вскрывать какие-то его компоненты чрезвычайно опасно", - заявил Лавров.

Ранее стало известно, что США настаивают на том, чтобы подготовить дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном или выработать к ней иной механизм, позволяющий снять обеспокоенность Вашингтона определенными видами деятельности Тегерана. Для обсуждения перспектив заключения таких дополнительных договоренностей США и "тройка" ЕС (Великобритания, Германия и Франция) создали рабочую группу.

14 июля 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции. Однако в ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике.

13 октября прошлого года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Тегерану. Так, Соединенные Штаты будут противодействовать "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС). Кроме того, хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе его страна прекратит свое участие в СВПД. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".