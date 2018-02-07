Лавров: Европа не согласна с действиями США в отношении России

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Европейские страны не во всем согласны с политикой Соединенных Штатов по отношению к России и по другим спорным вопросам.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Европа далеко не со всем согласна из того, что делают Соединенные Штаты в отношении России. Это факт, это уже звучит в публичной сфере. В том числе и по вопросу о санкциях, когда европейцы настаивают на том, чтобы любые шаги США в этой сфере обсуждались с ними, согласовывались с ними и не носили экономического ущерба европейским компаниям", - сказал министр.

Ранее в январе премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, находясь с трехдневным визитом в России, напомнил, что ЕС принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Кроме того, в Брюсселе группа депутатов подала в парламент Бельгии резолюцию с призывом инициировать в Совете ЕС отмену санкций против России.

Глава МИД РФ отметил, что и по другим важным проблемам, грозящим перерасти в кризисные ситуации, Европа не разделяет подход своих союзников, пример того - ядерная сделка с Ираном. "Европа совсем не в восторге от требований Соединенных Штатов эту программу поменять очень существенным образом, который будет перечеркивать все компромиссы, достигнутые в ходе согласования этого подхода", - сказал Лавров. Он добавил, что подобный пересмотр договоренностей или выход США из сделки может привести к непредсказуемым последствиям.