Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 56.95
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Европа не согласна с действиями США в отношении России

Политика
7 февраля, 17:24 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, февраля. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ отметил, что, в частности, речь идет о санкциях и ядерной сделке с Ираном

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Европейские страны не во всем согласны с политикой Соединенных Штатов по отношению к России и по другим спорным вопросам.

Смотрите также
Здание министерства финансов США

Санкции США в отношении России. Досье

Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Европа далеко не со всем согласна из того, что делают Соединенные Штаты в отношении России. Это факт, это уже звучит в публичной сфере. В том числе и по вопросу о санкциях, когда европейцы настаивают на том, чтобы любые шаги США в этой сфере обсуждались с ними, согласовывались с ними и не носили экономического ущерба европейским компаниям", - сказал министр.

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

Ранее в январе премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, находясь с трехдневным визитом в России, напомнил, что ЕС принял решение не поддерживать усиление антироссийских санкций. Кроме того, в Брюсселе группа депутатов подала в парламент Бельгии резолюцию с призывом инициировать в Совете ЕС отмену санкций против России.

Глава МИД РФ отметил, что и по другим важным проблемам, грозящим перерасти в кризисные ситуации, Европа не разделяет подход своих союзников, пример того - ядерная сделка с Ираном. "Европа совсем не в восторге от требований Соединенных Штатов эту программу поменять очень существенным образом, который будет перечеркивать все компромиссы, достигнутые в ходе согласования этого подхода", - сказал Лавров. Он добавил, что подобный пересмотр договоренностей или выход США из сделки может привести к непредсказуемым последствиям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мишель, Шарль Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ситуация вокруг Ирана Санкции в отношении России
Страны
США Иран Россия Бельгия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москвич убил сотрудника автомойки за отказ мыть его BMW
2
Источник: замминистра здравоохранения Татарстана Шишмарева найдена мертвой у себя дома
3
В Росгвардии опровергли сообщения о смене экипажей ДПС из-за задержаний в Дагестане
4
Почему мир в восторге от запуска ракеты Илона Маска
5
В список желающих вернуться в Россию из Великобритании бизнесменов вошли 16 человек
6
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
7
Источник: выемка документов проходит в ряде министерств Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама