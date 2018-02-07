РФ продолжит оказывать Сербии поддержку в косовском урегулировании

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в среду на встрече с послом Сербии Славенко Терзичем подтвердил готовность Москвы оказывать Белграду всестороннюю поддержку для урегулирования ситуации вокруг Косова. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Подчеркнута неизменная позиция Москвы по Косово, готовность к продолжению оказания Сербии всестороннего содействия в косовском урегулировании - как на двусторонней основе, так и в международных структурах", - информировали в министерстве.

Кроме того, на встрече дипломаты обсудили перспективы российско-сербского сотрудничества, развитие политических контактов, а также реализацию достигнутых договоренностей и совместных проектов.