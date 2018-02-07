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Россия подвела в СБ ООН "печальные итоги" 10 лет самопровозглашенной независимости Косова

Политика
7 февраля, 23:45 дата обновления: 8 февраля, 1:34 UTC+3 ООН ООН 7, февраля. /ТАСС

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя подчеркнул, что международное сообщество "должно сохранять пристальное внимание" к ситуации в крае

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© Spencer Platt/Getty Images

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Первые десять лет самопровозглашенной независимости Косова привели к "печальным итогам". Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По его словам, попытки создать в Косове "самодостаточную политическую систему с претензией на демократическое правовое государство" оказались бесплодными, и "в крае по-прежнему присутствуют серьезные, глубокие проблемы, требующие скорейшего решения". Постпред РФ напомнил, что десять лет назад СБ ООН по инициативе России провел заседание в ответ на одностороннее провозглашение независимости Косова. "Мы тогда предупредили о пагубных последствиях такого шага как для положения в крае, так и региональной безопасности. И сегодня абсолютно очевидно, что авторам и исполнителям сомнительного косовского проекта следует задуматься о результатах этой авантюры", - сказал дипломат.

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Как заявил Небензя, расчеты сторонников Приштины на рост числа государств, признающих одностороннюю независимость Косова, "оказались несостоятельными". По его словам, в последнее время страны, наоборот, начали отказываться от принятых ранее решений о признании края, кроме того, были отвергнуты заявки Приштины на вступление в ряд международных организаций. Небензя также заявил, что в Косове не произошло обещанного экономического бума и этот регион остается "самой неблагополучной территорией в регионе". Дипломат отметил "серьезный конфликтный потенциал" в крае, где "любой инцидент способен привести к вспышке насилия", а также обратил внимание на то, что Косово "остается комфортной зоной для рекрутирования радикалов" и туда "бегут террористы-возвращенцы из Сирии и Ирака".

Постпред РФ подробно остановился на истории убийства сербского политика Оливера Ивановича, заподозрив Приштину в попытке утаить обстоятельства этого преступления, а также не обошел стороной проблему отсутствия прогресса в расследовании преступлений "Освободительной армии Косова". По словам Небензи, "есть и многие другие свидетельства неблагополучного положения дел в крае", которые зафиксировала ООН, в том числе "падение показателей возвращения беженцев, продолжающиеся нападения на дома и имущество косовских сербов, поджоги, случаи причинения материального вреда и акты вандализма, поползновения на собственность Сербской православной церкви". "Вот такие печальные итоги десяти лет косовской "независимости", - констатировал Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество в лице Совета Безопасности и миссии ООН в Косове "должно сохранять пристальное внимание" к ситуации в крае, активно способствуя поддержанию в нем стабильности. Он также назвал "совершенно неуместной" идею западных стран отказаться от практики ежеквартальных заседаний по Косову в Совбезе.

О присутствии ООН в Косове

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество в лице Совета Безопасности и миссии ООН в Косове "должно сохранять пристальное внимание" к ситуации в крае, активно способствуя поддержанию в нем стабильности. Он также назвал "совершенно неуместной" идею западных стран отказаться от практики ежеквартальных заседаний по Косову в Совбезе.

Тема целесообразности продолжения миссия ООН в Косове стала одной из главных тем заседания Совета. Обращаясь к участникам дискуссии, представитель непризнанной республики Влора Читаку призвала найти другое применение "деньгам налогоплательщиков", в то время как глава МИД Сербии Ивица Дачич потребовал сохранить международное присутствие в крае.

Заседание показало, что Совбез по-прежнему расколот в этом вопросе. Постпред США Никки Хейли заявила, что ситуация с момента создания миссии ООН "сильно изменилась", и призвала Совет "не терять времени" и поставить вопрос о целесообразности ее продолжения. По ее словам, настало время самим косоварам и сербам "сделать то, что миссия не может сделать: обеспечить мир и процветание для всех народов в регионе". Предложение о пересмотре миссии поддержали Великобритания и Франция, в то время как Казахстан и Китай высказались за ее продление.

Еще одной центральной темой дискуссии стало убийство Оливера Ивановича, которое осудили в своем выступлении представители ряда стран, в том числе США. Как заявила Хейли, "мир будет наблюдать" за тем, как косовская полиция будет расследовать это преступление. Она призвала делать это "профессионально, беспристрастно, без внешнего вмешательства".

В свою очередь Читаку заверила, что силовые структуры Приштины "заглянут под каждый камень", чтобы установить истину. При этом она выразила уверенность в том, что убийство носит криминальный характер, заявив, что Иванович был "противоречивой" фигурой. Тем временем Дачич выразил недовольство тем, что косовские власти отказываются предоставить сербской стороне какую-либо информацию о проводимом расследовании. По его словам, заявления представителей Приштины о том, что речь идет о криминальных разборках, являются "попыткой скрыть неспособность или неготовность" властей края провести расследование этого преступления.

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Кризис в Сирии Убийство лидера сербской партии в Косове
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