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Захарова: размещение в Японии американских комплексов ПРО вызывает обеспокоенность

Политика
8 февраля, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ считает, что это также идет вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Решение Токио о размещении на японской территории комплексов глобальной системы ПРО США вызывает сожаление и озабоченность. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

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"Глубокое сожаление и серьезную обеспокоенность вызывает недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore, - отметила она. - Очевидно, что развертывание упомянутых систем представляет собой еще один шаг в направлении создания азиатско-тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США и идет вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе".

В декабре прошлого года японское правительство утвердило решение о размещении в стране двух установок Aegis Ashore. Их планируется развернуть на полигонах японских Сил самообороны в северной префектуре Акита и юго-западной Ямагути к 2023 году, однако темпы могут быть ускорены. Для Aegis Ashore Токио также намерен закупить новые противоракеты SM-3 Block 2A с дальностью полета до 1 тыс. км.

Сейчас Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Оснащенные БИУС Aegis корабли имеют на вооружении противоракеты SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на средней части ее траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

В минувшую среду вице-президент США Майкл Пенс по итогам состоявшихся переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон намерен в кратчайшие сроки предоставить Токио новые комплексы ПРО. По его словам, они необходимы для гарантии безопасности жителей Японии в связи с нестабильной региональной обстановкой.

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Персоны
Абэ, Синдзо Пенс, Майкл (Майк) Захарова, Мария Владимировна
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