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ТАСС подготовил спецпроект об участниках и правилах президентской гонки в РФ

Политика
8 февраля, 17:07 UTC+3

Проект знакомит с важными фактами из жизни кандидатов и их увлечениями, а также отвечает на часто задаваемые вопросы о голосовании

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© ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС подготовило специальный проект "Выборы-2018", в котором собрана вся необходимая избирателям информация о президентской гонке в России и о процессе голосования.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

Из раздела, посвященного кандидатам на пост президента, можно узнать, что они думают о присоединении Крыма, об отношениях с Западом и повышении пенсионного возраста. Проект также рассказывает об увлечениях и интересных фактах из жизни кандидатов: кто из них поет и снимается в кино, а кого на полмесяца задерживала полиция иностранного государства.

Актуальные рейтинги, опубликованные в партнерстве с ВЦИОМ, показывают, кому из кандидатов больше доверяют жители больших городов, а кому деревенские жители, чем выбор мужчин отличается от выбора женщин, и кто из кандидатов сильнее всего раздражает избирателей.

Раздел "Что нужно знать" дает ответы на часто задаваемые вопросы. Например, откуда кандидаты берут деньги на избирательную кампанию, кто может стать президентом, можно ли рисовать цветы на полях бюллетеня и что делать, если в день голосования человек оказался за границей, в аэропорту или не может выйти из дома.

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Календарь избирательной кампании позволяет быть в курсе самых важных дат от старта до инаугурации. Этот блок проекта объясняет, как кандидаты выдвигаются, в какой момент могут снять свою кандидатуру с выборов, когда можно начать агитацию и узнать первые результаты голосования.

8 февраля ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, по ее итогам за высший государственный пост продолжают бороться восемь человек - один самовыдвиженец и семь кандидатов от партий. Выборы президента России состоятся 18 марта.

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