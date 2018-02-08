Парламентарии ждут коллег из Кубы в качестве международных наблюдателей на выборах в РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские парламентарии хотели бы видеть своих коллег из Национальной ассамблеи народной власти (парламент) Кубы в качестве международных наблюдателей на выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Кубы в России Херардо Пеньяльвером Порталем.

"Если для наших кубинских коллег-парламентариев будет найдена возможность поучаствовать в качестве международных наблюдателей в наших российских выборах [18 марта]...будем рады видеть их в России", - сказал сенатор.

Он добавил, что соответствующее приглашение "сейчас идет по дипломатическим каналам".

Косачев также отметил, что на 11 марта запланированы выборы в Национальную ассамблею народной власти Кубы, и "очень близкое совпадение с выборами" [президента РФ] может помешать совершить мониторинговую миссию.

Реставрация купола Капитолия на Кубе

Кроме того, на встрече Косачев сообщил, что российские парламентарии активно содействуют скорейшему одобрению правительством РФ межправительственного соглашения с Кубой по реставрации купола Капитолия, в котором располагается Национальная ассамблея народной власти страны.

"Рад тому, что, наконец, согласован проект межправительственного соглашения [по реставрации купола Капитолия]. Сейчас мы с парламентской стороны активно содействуем тому, чтобы он как можно быстрее получил одобрение правительства РФ, чтобы мы быстрее двинулись вперед", - сказал Косачев.

Он отметил, что соглашение о реконструкции купола Капитолия за счет российского бюджета является "беспрецедентным форматом для нашей страны", поскольку ранее для реализации подобных проектов привлекались внебюджетные средства.

В свою очередь посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь поблагодарил членов Совета Федерации и лично спикера палаты Валентину Матвиенко за "программу возобновления золотого покрытия купола". Он отметил, что проект носит символический характер.

"Уже существует договор между сторонами. Мы готовы принимать техников, экспертов для реализации проекта восстановления золотого покрытия купола. Как только будут созданы все необходимые условия с российской стороны, мы будем готовы дальше идти по этому проекту", - сказал посол.

Кубинский Капитолий

Кубинский Капитолий был построен в 1929 году и до 1950-х годов был самым высоким зданием в Гаване. До победы Кубинской революции в 1959 году в нем заседал парламент страны. Затем здание использовалось в качестве конгресс- центра и было открыто для посетителей. Кроме того, помещения Капитолия занимали министерство науки, технологии и охраны окружающей среды и Академия наук Кубы.

Своим внешним обликом здание напоминает вашингтонский Капитолий, однако не является его репликой. Кубинский Капитолий имеет также сходство с парижским Пантеоном и Собором Святого Петра в Риме.

В Капитолии находится отметка нулевого километра. Ранее она была украшена бриллиантом в 25 карат, принадлежавшим, по легенде, российскому императору Николаю II. В Гавану драгоценный камень привез турецкий ювелир, купивший его в Париже. Несмотря на то, что бриллиант был защищен пуленепробиваемым стеклом, он был украден в марте 1946 года.

Спустя несколько месяцев драгоценность была таинственным образом возвращена президенту Кубы Рамону Грау Сан-Мартину. В 1973 году бриллиант по соображениям безопасности был заменен на стеклянную копию и помещен на хранение в сейф Центрального банка Кубы.

С 2010 года гаванский Капитолий находится на реставрации.