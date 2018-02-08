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Мосгоризбирком 14 февраля проведет жеребьевку эфирного времени для кандидатов в президенты

Политика
8 февраля, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Отмечается, что этап агитации в СМИ продлится с 17 февраля по 17 марта

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгоризбирком назначил на 14 февраля жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и помещений для встреч с избирателями между кандидатами в президенты РФ и их партиями, сообщил в четверг председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Нам надо принять решение по жеребьевке, в первую очередь это касается городских и теле- и радио каналов. Я предлагаю нам такую жеребьевку провести 14 февраля, здесь в зале заседаний, и установить такое время: с 10:00 до 10:45 - это жеребьевка по распределению эфирного времени на четырех городских теле- и радиоканалах..." - сказал Горбунов на заседании Московской городской избирательной комиссии. Члены избиркома единогласно поддержали проект решения.

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Он уточнил, что в число СМИ, на которых будут распределять эфирное время, входят телеканалы "Москва 24", "Москва "Доверие" и радиостанции "Москва ФМ" и "Радио Москвы".

Кроме того, 14 февраля, с 11:00 до 11:45, Мосгоризбирком проведет жеребьевку по распределению дат предоставления помещений зарегистрированным кандидатам для проведения встреч с избирателями.

Ранее Центризбирком назначил на 15:00 13 февраля жеребьевку по распределению эфирного времени в федеральных СМИ на агитацию между кандидатами в президенты. Бесплатный эфир для агитации кандидатов должны предоставлять пять государственных телеканалов: "Россия 1" и "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр" и Общественное телевидение России (ОТР), три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ", 14 газет и журналов.

Этап агитации в СМИ начнется 17 февраля и продлится до 17 марта. Выборы президента пройдут 18 марта.

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