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Граждане КНДР будут работать в РФ до истечения срока, установленного СБ ООН

Политика
8 февраля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил журналистам, что Россия начала высылать трудовых мигрантов КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Граждане КНДР, которые работают в РФ на законных основаниях, продолжат осуществлять свою трудовую деятельность до истечения сроков, установленных резолюцией СБ ООН 2397. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что данная резолюция, принятая в декабре прошлого года, предполагает репатриацию всех трудовых мигрантов из КНДР в течение 24 месяцев с момента ее принятия. "РФ действует строго в соответствии с положениями данного документа, - подчеркнула Захарова. - Исходим из того, что граждане КНДР, которые находятся на территории РФ на законных основаниях, будут продолжать осуществлять трудовую деятельность в РФ до истечения установленного резолюцией СБ ООН срока".

"Строго придерживаемся резолюции Совета Безопасности ООН, в том числе, что касается вопроса санкций, - указала дипломат. - Это единственные санкции, которые мы признаем в качестве легитимных".

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил журналистам, что Россия начала высылать трудовых мигрантов КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в декабре прошлого года.

Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов КНДР. Предполагается, что эти шаги позволят лишить Пхеньян средств на дальнейшую разработку ядерного оружия и средств его доставки. Как утверждала ранее постпред США при ООН Никки Хейли, на эти цели идет основная часть заработка рабочих из КНДР за рубежом.

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Персоны
Хейли, Никки Захарова, Мария Владимировна
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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