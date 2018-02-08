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Захарова: попытки разделить историю Второй мировой войны на свою и чужую опасны

Политика
8 февраля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Директор департамента информации и печати МИД РФ добавила, что такие попытки "будут иметь очень печальные последствия"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Попытки подвергнуть ревизии историю Второй мировой войны и разделить ее на свою и чужую контрпродуктивны и могут иметь печальные последствия. Об этом заявила на брифинге в четверг директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с принятием в Польше закона об Институте национальной памяти, вводящего наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии польской нации в Холокосте, которые власти республики считают неправдивыми.

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"На наш взгляд, любые попытки разделить историю Второй мировой войны на свою и чужую в корне неправильны, контрпродуктивны и будут иметь очень печальные последствия для всех, кто пытается заниматься ревизией итогов этой колоссальной мировой трагедии", - отметила она, добавив, что российской стороне известно о серьезных замечаниях к упомянутому закону со стороны Израиля, а также ряда международных общественных организаций и еврейских организаций.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что в этом вопросе Россия исходит не из "какой-то конъюнктуры момента, а из базовых подходов к недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны и необходимости сохранения исторической памяти".

"Необходимо исходить из того, какие оценки были даны тем историческим событиям, зверствам фашистских захватчиков, коллаборационистам, а также роли Красной Армии в освобождении человечества от "коричневой чумы" Нюрнбергским трибуналом - этим международным [судебным] процессом, основанным на международном праве и заложившим основу современного права и современных международных отношений, - подчеркнула Захарова. - Выводы Нюрнберга были признаны всем человечеством, и с ними согласился весь мир. Из этого мы и исходим".

Мария Захарова добавила, что кампания по сносу памятников советским воинам в Польше аморальна и ведет к дальнейшей эрозии российско-польских отношений, ответственность за это несет Варшава. Об этом она заявила, комментируя ситуацию с демонтажем памятника Благодарности Красной армии в польском городе Дембица.

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"Это очередной акт вандализма, но на этот раз на государственном уровне. Конечно, цель этих действий - уничтожение советского мемориального наследия на территории Польши, это целый план, - отметила дипломат. - В чем промежуточная цель, понятно тоже - переформатировать память польского народа об истинных событиях Второй мировой войны, стереть напоминание об освободительной роли Красной армии на польской земле".

"Продолжающаяся в Польше кампания по ликвидации памятников, которые увековечивали подвиг советских солдат, идет вразрез с международными обязательствами польской стороны, является аморальной, недопустимой с гуманистической точки зрения акцией. Официальная Варшава несет ответственность за подобные инциденты, которые не только ведут к дальнейшей эрозии российско-польских отношений, но также ранят память потомков сотен тысяч советских воинов, отдавших жизнь за свободу Польши и Европы в целом", - подчеркнула Захарова.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

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Темы
Вторая мировая война Великая Отечественная война Ситуация с советскими памятниками в Польше
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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