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ЦИК: доходы Собчак за шесть лет составили почти 404 млн рублей

Политика
8 февраля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Сообщается также, что в собственности у телеведущей находится участок и дом в Подмосковье, три квартиры, автомобиль Bentley Continental

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России от партии "Гражданская инициатива", за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, заработала около 404 млн рублей. Это следует из сведений о доходах и имуществе Собчак, опубликованных в четверг на сайте ЦИК РФ.

Ранее в четверг Центризбирком зарегистрировал Собчак в качестве кандидата на должность президента.

Согласно сведениям, представленным Собчак в ЦИК, за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, то есть 2017 году, ее совокупный доход составил 403 млн 805 тыс. рублей. В качестве источников дохода она указала зарплату на радиостанции "Серебряный дождь", телеканале "Дождь", в издательском доме "Глобал Медиа Групп", доходы от вкладов и ценных бумаг, от предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонорары и призовые выплаты.

Собчак задекларировала 28 счетов и вкладов в банках, на которых в общей сложности хранится более 417 млн рублей. ЦИК при этом установил, что кандидат не указала два счета в Сбербанке - на почти 221 тыс. рублей и 170,7 тыс. рублей, а также 10-процентную долю в ООО "Бессер".

В собственности у телеведущей находится участок и дом в Подмосковье, три квартиры - две в Москве и одна в родном для нее Санкт-Петербурге, а также восемь помещений в Санкт- Петербурге. Также Собчак владеет легковым автомобилем Bentley Continental.

Кроме того, у Собчак есть ценные бумаги на сумму около 1,5 млн рублей.

Доходы супруга

Супруг Собчак актер Максим Виторган указал, что за тот же период заработал в общей сложности 10 млн 254 тыс. рублей, работая в ООО "Другой театр", ООО "Театр Квартет И" и получая выплаты по договорам гражданско-правого характера.

У него в собственности находится две квартиры в Москве и автомобиль Toyota Camry.

Также Виторган задекларировал семь банковских счетов и вкладов, на которых в общей сложности находится около 4 млн рублей.

ЦИК в ходе проверки установил, что Виторган не задекларировал ряд поступивших ему денежных траншей от нескольких компаний на суммы от 1 тыс. до 120 тыс. рублей, четыре счета в "Райффайзенбанке" на общую сумму 94 тыс. рублей и 10-процентную долю в ООО "Траектория".

Ранее в ЦИК сообщали, что на информационных плакатах с данными о кандидатах, которые будут висеть на избирательных участках в день выборов, будут размещены как представленные кандидатами сведения, так и выявленная Центризбиркомом в ходе проверки информация о счетах и доходах.

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Выборы президента РФ - 2018
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