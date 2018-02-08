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МИД РФ: уровень присутствия США на конгрессе в Сочи был определен американцами

Политика
8 февраля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Соединенные Штаты даже в мелочах все равно пытаются "слукавить"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. МИД РФ подтвердил присутствие представителей США на Конгрессе сирийского национального диалога, состоявшегося 30 января этого года в Сочи, опровергнув обратные утверждения Госдепартамента.

"Мы слышали по линии пресс-службы Госдепартамента, что Соединенные Штаты Америки проигнорировали сочинский конгресс. Да нет, не проигнорировали, были. Были, их представители официально присутствовали в качестве наблюдателей", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге в четверг.

"Можем дать имя, почему нет, если будут еще вопросы. Уровень был невысокий, но это был тот уровень, который был определен американской стороной", - отметила Захарова, посоветовав за конкретной информацией по этому вопросу обратиться в посольство США в Москве.

"То есть даже в таких мелочах, в которых мы можем вывести просто на чистую воду вот сейчас, все равно есть попытка слукавить", - констатировала Захарова, подчеркивая, что таких мелочей в двусторонних отношениях очень много. "Это все очень затрудняет движение к той общей цели, о которой в том числе говорили Соединенные Штаты Америки, но мы надеемся на лучшее", - заключила она.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев также подтвердил, что среди 50 наблюдателей на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи присутствовали наблюдатели из США, Великобритании и Франции, но на низком уровне.

Участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Гутерриш, Антониу Захарова, Мария Владимировна
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