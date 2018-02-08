Доска с именем убитого в Абхазии российского дипломата появилась в Сухуме

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мемориальная доска с именами убитых в Абхазии в 2013 году первом секретаре посольства России в республике, вице-консуле Дмитрии Вишерневе и его супруге Ольге Вишерневой появилась на здании посольства РФ в Сухуме, сообщили ТАСС в пресс-службе посольства в четверг.

"[Работники посольства] Дмитрий и Ольга Вишерневы были зверски убиты в [пятую] годовщину установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Мы посчитали необходимым увековечить их память в нашем посольстве. Открытие мемориальной доски приурочено к отмечаемому в России 10 февраля Дню дипломатического работника. В этот день вспоминают всех дипломатов, отдавших свои жизни при исполнении служебных обязанностей", - сказал представитель дипмиссии.

Дмитрий Вишернев по образованию был юристом, приехал в Абхазию из Пскова. Работал в посольстве с осени 2009 года, защищая права на имущество проживающих в Абхазии российских граждан, активно занимался вопросами строительства здания посольства.

9 сентября 2013 года 36-летний Вишернев был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме. Его супруга получила серьезные огнестрельные ранения и скончалась в больнице 14 сентября. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Вишерневых орденами Мужества.

В убийстве Вишернева подозревается уроженец Грозного Юсуп Лакаев, который 13 сентября 2013 года был задержан в Батуми, так как при проверке документов открыл стрельбу и ранил полицейского и прохожего. В 2014 году Лакаев был осужден в Грузии на 12 лет тюрьмы. В Грузию из РФ был направлен запрос о выдаче Лакаева, однако пока переговоры не увенчались успехом. Второй подозреваемый в убийстве российского дипломата, Исхан Сабанчиев, был задержан в Нальчике, ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

В апреле 2017 года, во время открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил установить мемориальную доску с именами супругов Вишерневых, "которые трагически погибли от рук экстремистов, находясь на боевом посту".