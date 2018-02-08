Путин: российские дипломаты достойно отстаивают национальные интересы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты достойно отстаивают национальные интересы и активно защищают права своих сограждан и соотечественников за рубежом. Об этом говорится в приветственном послании президента России Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника, которое на состоявшемся в четверг торжественном собрании огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В многовековой истории отечественной дипломатии немало блестящих побед и славных имен, которыми по праву гордится страна, и сегодня, опираясь на добрые традиции прошлого, сотрудники МИД достойно отстаивают национальные интересы, - отметил глава государства. - Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом".

Президент обратил внимание на то, что "перед центральным аппаратом и загранучреждениями МИД стоят весьма масштабные задачи, связанные с выстраиванием по-настоящему равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами". "По-прежнему в числе приоритетов - отстаивание ключевой роли ООН в мировых делах, консолидация международного сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укрепление основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения", - указывается в послании.

"На фоне разгрома основных сил террористов в Сирии удалось существенно продвинуть процесс мирного урегулирования, что подтвердили итоги состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, - говорится далее. - Конечно, предстоит еще немало работы по разблокированию сирийского кризиса, как и ряда других региональных конфликтов".

По мнению Путина, весьма важно обеспечить "дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, а также способствовать повышению эффективности структур многостороннего взаимодействия, созданных при инициативной роли нашей страны - БРИКС, ШОС, ОДКБ. "Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески с полной отдачей, - подчеркнул президент. - Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества".