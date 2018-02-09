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МИД РФ: ИГ распространяет свое влияние в Африке через другие группировки

Политика
9 февраля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В дипведомстве заявили, что Москва заинтересована в стабильности в Африке и ведет активный диалог с государствами региона по вопросам борьбы с терроризмом

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" наращивает влияние в Африке через другие группировки. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

Интервью

Андрей Кемарский

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"Ситуация в Сахаро-Сахельском регионе складывается крайне сложная, прежде всего в Мали, где распространяется влияние различных террористических групп, связанных с ИГ (запрещена в РФ - прим. ТАСС), - отметил он. - Поддерживаем инициативы африканских стран, "сахельской пятерки", создающей совместные силы для противодействия террористической угрозе".

Такие же процессы, по словам Кемарского, происходят и в бассейне озера Чад, "где силы безопасности также противодействуют террористической угрозе, главным образом группировке "Боко харам". "Другим очагом напряженности является район Африканского рога, прежде всего Сомали, где действует группировка "Аш-Шабаб", влияющая и на соседние страны", - добавил он.

По словам дипломата, Москва заинтересована в стабильности в Африке и ведет активный диалог с государствами региона по вопросам борьбы с терроризмом. "Обсуждаем практические меры для противодействия распространению терроризма в регионе, - указал он. - От поддержания стабильности будет зависеть и то, насколько успешно мы сможем продвигать наше экономическое взаимодействие. Это очень важное направление".

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