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Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ООН развитие ситуации в Ливане

Политика
9 февраля, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

И. о. спецкоординатора ООН по Ливану находится в Москве с рабочей поездкой

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел в пятницу встречу с и. о. спецкоординатора ООН по Ливану Пернилль Далер Кардель, которая прибыла в Москву с рабочей поездкой.

Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации в Ливанской Республике. При этом была подчеркнута приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Ливана, акцентирована необходимость выполнения соответствующих резолюций СБ ООН всеми сторонами, решения острых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами, без внешнего вмешательства", - отметили в МИД.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Ливан Россия
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