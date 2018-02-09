Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ООН развитие ситуации в Ливане

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел в пятницу встречу с и. о. спецкоординатора ООН по Ливану Пернилль Далер Кардель, которая прибыла в Москву с рабочей поездкой.

Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ситуации в Ливанской Республике. При этом была подчеркнута приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Ливана, акцентирована необходимость выполнения соответствующих резолюций СБ ООН всеми сторонами, решения острых вопросов национальной повестки дня самими ливанцами, без внешнего вмешательства", - отметили в МИД.