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На 276 избирательных участках Саратовской области на выборах президента установят КОИБы

Политика
9 февраля, 20:19 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 9, февраля. /ТАСС

672 избирательных участка оснастят видеокамерами

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САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 276 из 1891 избирательного участка Саратовской области в день выборов президента 18 марта. Об этом в пятницу сообщил член ЦИК России Антон Лопатин в ходе форума наблюдателей, который состоялся в Саратове.

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"На 276 участках будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней", - сказал Лопатин, уточнив, что всего в области в день выборов будет открыт 1891 избирательный участок.

Кроме того, по словам Лопатина, 672 избирательных участка оснастят видеокамерами. Таким образом, впервые в области на всех 47 территориальных избирательных комиссий региона будет вестись видеонаблюдение.

"Было бы правильно, чтобы наблюдатели в том числе наблюдали, что у нас камеры направлены не в потолок, не на стену. Одна камера должна полностью показывать избирательный участок, вторая камера должна быть направлена на место, где будет заполняться итоговый протокол ", - подчеркнул Лопатин.

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