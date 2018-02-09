На 276 избирательных участках Саратовской области на выборах президента установят КОИБы

САРАТОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут применяться на 276 из 1891 избирательного участка Саратовской области в день выборов президента 18 марта. Об этом в пятницу сообщил член ЦИК России Антон Лопатин в ходе форума наблюдателей, который состоялся в Саратове.

"На 276 участках будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней", - сказал Лопатин, уточнив, что всего в области в день выборов будет открыт 1891 избирательный участок.

Кроме того, по словам Лопатина, 672 избирательных участка оснастят видеокамерами. Таким образом, впервые в области на всех 47 территориальных избирательных комиссий региона будет вестись видеонаблюдение.

"Было бы правильно, чтобы наблюдатели в том числе наблюдали, что у нас камеры направлены не в потолок, не на стену. Одна камера должна полностью показывать избирательный участок, вторая камера должна быть направлена на место, где будет заполняться итоговый протокол ", - подчеркнул Лопатин.