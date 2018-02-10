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Захарова: работа дипломатов заглушается непрофессиональной риторикой политиков США

Политика
10 февраля, 3:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

По мнению представителя российского МИД, поток высказываний ряда сенаторов и конгрессменов Соединенных Штатов принижает значение той работы, которая ведется посольствами двух стран

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. США и Россия обладают многими точками взаимодействия, по которым ведутся диалоги, однако практическая работа дипломатов заглушается непрофессиональной риторикой ряда американских политиков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном в субботу интервью газете "Известия" по случаю Дня дипломатического работника.

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"Диалог ведется. Другое дело, что очень часто практическая работа, которую мы поддерживаем с Вашингтоном, <...> она заглушается совершенно нечеловеческой, непрофессиональной, какой-то совершенно неземной по степени накала и ненависти риторикой, которую мы слышим по ту сторону океана, и на нее вынуждены отвечать, - заявила Захарова. - У нас есть над чем работать совместно <...>, это и терроризм, и экономика, гражданское общество и так далее. И очень хочется, чтобы о работе знали больше, и больше позволяли расширять эти области нашего взаимодействия, а не делали так, чтобы еще больше усложнять и без того непросто идущую работу", - добавила она.

По мнению представителя российского МИД, поток высказываний ряда сенаторов и конгрессменов США принижает значение той работы, которая ведется посольствами двух стран, внешнеполитическими ведомствами, а также делегациями на международных площадках.

"Хочется, чтобы, наконец, партнеры осознали абсолютную пагубность и бесперспективность <...> этой публичной русофобской риторики и поняли всю выгодность нормального партнерского взаимодействия", - заявила Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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