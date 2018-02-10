Антонов встретился с российскими участниками Национального молитвенного завтрака США

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов провел в пятницу встречу с российскими участниками Национального молитвенного завтрака, ежегодно устраиваемого в Вашингтоне.

На это мероприятие в посольстве собрались не менее 15 предпринимателей, юристов, религиозных деятелей, представителей различных общественных организаций из России. Они в непринужденной обстановке рассказали главе российской дипломатической миссии в США о завтраке.

По словам членов российской делегации, у них в рамках нынешнего завтрака, который был организован 8 февраля, состоялись беседы, в частности, с членами Конгресса США, американскими бизнесменами, представителями экспертного сообщества и даже судебной ветви власти. Согласно отзывам россиян, прошли "очень живые дискуссии". Впрочем, как уточнил управляющий партнер консалтинговой компании "Альянс партнерс групп" Александр Усов, "конкретные политические темы, конкретные политические цели" российские участники завтрака во время дискуссий с американцами не затрагивали.

"Крупнейшее мероприятие народной дипломатии"

Как отметил со своей стороны член совета по корпоративному управлению Центробанка России Андрей Гайдамака, Национальный молитвенный завтрак, на который в Вашингтон традиционно съезжаются участники из самых разных стран, представляет собой "крупнейшее мероприятие народной дипломатии". "Естественно, такие мероприятия могут и должны проводиться вместе с МИДом как раз для продвижения миротворчества и лучшего взаимопонимания между нашими странами даже на уровне бизнесменов, на уровне общественных деятелей, а не на уровне государственных структур, которым по долгу положено заниматься подобными вопросами", - считает он.

Кроме того, Гайдамака пояснил, что вопросы, связанные с односторонними американскими санкциями США в отношении России, в том числе угроза их дальнейшего ужесточения на основе "кремлевского списка", в деталях с различными американскими участниками завтрака не рассматривались, хотя эта проблематика в целом в беседах присутствовала. Он также рассказал, что россияне встретились с частью делегации Украины, прибывшей на завтрак, приглашали на встречу членов российской делегации на полях завтрака ее неофициального лидера Юлию Тимошенко, но та не пришла. Приглашение встретиться получила и кандидат в президенты России Ксения Собчак, также посещавшая завтрак, подтвердил Гайдамака. "Ксению Анатольевну мы приглашали, но она не смогла зайти", - сказал про Собчак Гайдамака.

Участники завтрака заверили Антонова в готовности содействовать выстраиванию конструктивных отношений между Россией и США за счет поддержания активных контактов между рядовыми гражданами двух стран. В связи с этим один из участников встречи подчеркнул важность поддержания "отношений на простом человеческом уровне" между россиянами и американцами, позволяющих "находиться над конфликтом", то есть даже в самые непростые в политическом плане времена сохранять позитивную направленность межличностного общения граждан двух стран. "Мы в вашем распоряжении", - добавил этот участник завтрака, обращаясь к послу.

Национальный молитвенный завтрак - ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в столице США Конгрессом и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation. На этот раз на нем присутствовали более 3,8 тыс. человек из ряда стран, в том числе россияне.