Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров широко известен как профессионал с большой буквы и строгий переговорщик, к которому с уважением относятся зарубежные коллеги даже из тех стран, отношения с которыми в данный период теплыми не назовешь. Как свидетельствуют результаты проведенных среди россиян опросов, Лавров не раз оказывался одним из самых популярных министров. Народную любовь глава МИД заслужил не только умением отстаивать интересы страны на внешнеполитической арене, но и остроумными репликами и шутками, которые моментально разлетаются по интернету.

О том, как глава дипведомства срывает аплодисменты, ставит своими шутками в тупик даже бывалых журналистов и в целом за словом в карман не лезет, стоит отдельно вспомнить в отмечаемый в субботу День дипломатического работника, поскольку дипломатия - это...

... древнейшая профессия

Лавров в июне 2017 года посетил Калининград, где встретился со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Публика собралась преимущественно молодая и современная, и хотя вопросы задавались на злобу дня, нашелся повод и для юмора.

Пользуясь случаем, глава МИД развенчал известный миф о том, какая именно профессия является самой древней:

Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться Из выступления перед студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде, июнь 2017 года

Намек все присутствовавшие поняли, и версия российского министра о том, как на заре цивилизации люди развивали дипломатические навыки, явно пришлась молодому поколению по душе.

Пустые карманы

Как истинному дипломату Лаврову легко удается разрядить обстановку даже в самые сложные рабочие моменты. Именно поэтому недавняя пресс-конференция по итогам переговоров российского министра с руководителем британского МИД Борисом Джонсоном особенно запомнилась журналистам, но не благодаря острым вопросам и даже не из-за горячего спора, возникшего между дипломатами на глазах у сотрудников СМИ. Короткая фраза Лаврова о "пустых карманах" его британского коллеги, безусловно, стала крылатой.

Накануне не раз переносившегося визита главы МИД Великобритании в Москву его друзья из парламента якобы советовали ему "не пить водку и не брать с собой телефон". Но Джонсон Лаврову доверяет. И в доказательство этого на пресс-конференции он рассказал, что после приезда на переговоры отдал свое пальто "вместе со всем содержимым карманов" именно российскому министру. "В пальто Бориса ничего не было", - с улыбкой заверил Лавров.

Неожиданный комментарий министра мгновенно поднял настроение как представителям СМИ, так и самому Джонсону. "О, так вы его уже обыскали?!" - со смехом парировал он.

Урок танцев

Обескуражить главного дипломата страны очень трудно, как бы ни старались западные партнеры. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон однажды во время ланча с коллегами по НАТО в ответ на замечание об отношениях с Россией, что танцевать танго должны двое, заявил, что танцевать с Россией можно, но с Лавровым он этого делать не будет. Российский министр в одном из интервью так прокомментировал высказывания руководителя Госдепартамента: "Мне тоже мама запрещала танцевать с мальчиками".

В превосходной степени

Хлесткие слова Лаврова автоматически попадают в современный дипломатический лексикон. Так, во время затянувшейся до утра встречи лидеров "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года журналисты окружили вышедшего из переговорной комнаты министра, спросив о ходе консультаций. "Супер", - на ходу сказал он. В ответ на прозвучавшую просьбу уточнить глава МИД РФ решил прессу обезоружить:

Переговоры идут лучше, чем супер Ответ на вопрос журналистов о ходе консультаций "нормандской четверки" в Минске, февраль 2015 года

Пиццы и зрелищ

Журналисты нередко оказываются заложниками переговорных процессов. Женевский раунд Лаврова с занимавшим в то время пост госсекретаря США Джоном Керри длился рекордно долго. Когда начавшаяся утром 9 сентября 2016 года встреча по Сирии перевалила 13-часовую отметку, глава МИД РФ неожиданно вышел к усталым сотрудникам СМИ и принес пару коробок пиццы. Подарок встретили громкими аплодисментами, а один из репортеров в шутку поинтересовался: "А где же водка?"

Спустя 15 минут Лавров вернулся и спросил, кто требовал водки. После чего презентовал пакет с двумя бутылками.

Голливудский загар

Многих волнует вопрос, как Лаврову удается круглый год поддерживать спортивную форму и ровный загар, которому позавидовали бы голливудские звезды. В интервью ему нередко приходится отшучиваться по этому поводу.

Так, в программе "Международная пилорама" на телеканале НТВ министр рассказал, что загар сохраняет еще с 1970-х годов, когда начинал свою дипломатическую карьеру в посольстве в Шри-Ланке. "Да, я его (загар) регулярно поддерживаю", - сообщил он, отметив, что для этого приходится вновь летать "не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать".

Правда, ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Лавров все же признался, что он "смуглый от папы с мамой".

Вне цензуры

Один из самых известных фактов о Лаврове - его поэтический талант, о котором часто вспоминают представители как российских, так и западных СМИ. Не так давно во время выступления министра на площадке германского Фонда имени Курта Кербера немецкая ведущая поинтересовалась, как бы он назвал стихотворение, посвященное взаимоотношениям России с Евросоюзом. "Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", - с улыбкой ответил главный дипломат страны.

А еще он любит анекдоты. Выступая на международном форуме "Примаковские чтения" в июне прошлого года, Лавров сравнил нападки европейских стран на Россию с анекдотом про легендарного Василия Чапаева.

Помните [анекдот], как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, [играли в карты] и когда стали говорить, у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня двадцать одно". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича поперла карта Из выступления на международном форуме "Примаковские чтения" в Москве, июнь 2017 года

В зале рассмеялись в ответ на анекдот министра.

Провокации

Главе российского дипведомства нередко приходится отвечать на провокационные вопросы. И надо признать, что он может дать ответ, который вгонит в краску даже опытного журналиста.

За несколько месяцев до президентских выборов в США Лавров дал интервью ведущей телекомпании CNN Кристиане Аманпур. В тот момент мировые СМИ цитировали фразу тогда еще кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа о том, что он, пользуясь своим положением, может позволить себе недопустимые вольности в отношениях с женщинами. Аманпур напомнила руководителю МИД о процессе по делу участниц российской группы Pussy Riot и спросила: "А что вы думаете о "pussy riot" ситуации Трампа?"

Лавров, напомнив, что английский не является его родным языком, отметил, что вокруг президентской кампании "много "пуссей" с обеих сторон". "Так что я бы предпочел это не комментировать", - сказал он.

Главный международный корреспондент CNN не смогла сдержать смех, признавшись, что ответ министра стал для нее полной неожиданностью. Как позднее написала газета The Washington Post, благодаря высказыванию Лаврова пресловутое слово "pussy", у которого, как известно, существует несколько значений, впервые было упомянуто в таком количестве СМИ.

Имперские замашки

За последнее время усилиями американских СМИ Россия приобрела имидж "вершителя судеб" практически по всему миру. Тема вмешательства Москвы в выборы во всех странах подряд, от Мексики до Швеции, так набила оскомину, что реагировать на нее всерьез уже невозможно. И здесь спасает только чувство юмора Сергея Викторовича. В интервью программе "Международная пилорама" он посетовал, что пока не удается снять только императора Японии.

"Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Пришлось потрудиться, конечно, это не просто, - сказал министр. - Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны".

После этого Лавров со вздохом добавил:

Но пока императора японского снять не получается. Через два года только [он отречется от престола]. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил Из интервью программе "Международная пилорама" на НТВ, декабрь 2017 года

"Кремлевский список"

С сарказмом министра столкнулись западные коллеги и тогда, когда в конце января минфин США опубликовал так называемый кремлевский доклад. В него были внесены все члены российского правительства, включая главу МИД, а также руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций, госбанков и некоторые бизнесмены. Лавров в связи с этим не преминул отметить медлительность американских чиновников, которым потребовалось почти полгода на изучение справочников с именами представителей российского руководства.

Поручение подготовить такой список содержалось в законе, принятом в августе 2017 года. Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочниками, в которых содержатся имена членов правительства и сотрудников администрации президента. Можно было бы это сделать гораздо быстрее Комментарий по поводу публикации "кремлевского списка", январь 2018 года

Так глава российской дипломатии еще раз доказал - что бы там ни попадало под санкции, но это точно не чувство юмора.