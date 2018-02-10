Васильев: борьба с коррупцией в Дагестане стала приоритетом после ликвидации бандподполья

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Масштабная борьба с коррупцией в Дагестане стала возможной после ликвидации усилиями правительства, правоохранителей и религиозных деятелей республики террористической угрозы и бандподполья, сказал ТАСС в субботу врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Трудно было себе представить борьбу с коррупцией в условиях разгула террористов, бандподполья… Еще недавно это было угрозой заметной, может быть, первой среди всех…Так вот, на этой работе на сегодня … мы могли уже приступить к следующему шагу - противодействию уже коррупции", - сказал Васильев.

Врио главы Дагестана подчеркнул, что ликвидация террористической угрозы стала возможной благодаря усилиям его предшественников. "Благодаря работе правоохранителей, политиков, правительства, общественных организаций, религиозных деятелей, которые за это заплатили дорогую цену, потеряв ряд муфтиев в борьбе с радикалами… Я как никто могу оценить, насколько велик этот результат", - отметил он.

По словам Васильева, после его утверждения в должности врио главы Дагестана он решил дать шанс каждому, кто работал в органах республиканской власти, проявить себя и сохранить свои позиции.

"Я не просто говорил, что считаю [положительные изменения] заслугой всех, кто работает. И даже тех, кто привлечен к ответственности сегодня. В той части, где было положительное, сделано немало… Но [нормальной работе мешал] вот этот шлейф отношений, сформировавшихся ранее, та система координат, в которую не мог войти, а если войдет, не мог удержаться, человек, который не играл по правилам. По тем правилам, которые сдерживали развитие с точки зрения общественно полезной составляющей", - сказал Васильев ТАСС.

О коррупции и нарушениях в строительстве

Васильев отметил, что коррупционные схемы, действовавшие в республике, привели, в том числе, к тому, что по уровню налоговых отчислений Дагестан сегодня отстает от большинства регионов РФ. "Мы сегодня имеем Дагестан, который по потреблению превосходит целый ряд наших субъектов, а по налоговой нагрузке не соответствует ни одному субъекту даже по СКФО. Эта такая данность, из которой надо было исходить", - отметил он.

Кроме того, по словам Васильева, выявлены нарушения градостроительных норм при строительстве жилья в Махачкале.

"Очень много зданий построено с грубейшим нарушением градостроительных норм, в том числе [норм] безопасности… Почти 2 млн кв. м построено, а эти дома посадили на существующие системы водоснабжения и водоотведения, на этом сэкономили. Но в результате лифт ходит не до верхнего этажа, вода подается по часам, а канализация уже переполнена. Мы получили город гарантированно некомфортного проживания, и чем дальше, [тем больше] эта система набирала свои доходы, собирая мзду", - сказал врио главы Дагестана.

Открытый для прессы

Васильев добавил, что отчет комиссии Генпрокуратуры России о нарушениях законности, допущенных в Дагестане, был полностью открыт для прессы.

"Вы все слышали, мне было важно, чтобы это было максимально открыто в такой момент", - сказал Васильев корр. ТАСС, отвечая на вопрос о том, чем был вызван такой беспрецедентный шаг.

"Люди должны контролировать то, что мы делаем, как мы устраняем [нарушения]. СМИ будут сообщать, будут контролировать. А самая главная проверка для нас - отношение народа, который будет с нас спрашивать. Изменения к лучшему в Дагестане назрели и очень ожидаются людьми", - отметил Васильев на совещании.

Врио главы Дагестана отметил, что намерен опираться на эту обратную связь: "Я понял, благодаря и СМИ, и письменным обращениям населения, что это людьми оценено. Мы и впредь будем вовлекать СМИ в этот процесс", - сказал он ТАСС.

О задержаниях в Дагестане

Ранее сообщалось, что 5 февраля врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий.

В конце января первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман сообщил, что в Дагестан прибыла комиссия для проверки состояния законности в республике. Ранее сообщалось о прибытии в республику в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. Как заявил по итогам проверки Сыдорук, выявлено почти 2,5 тыс. нарушений закона, по итогам возбуждено более 70 уголовных дел.

Вице-спикер Госдумы, председатель фракции "Единой России" 68-летний Владимир Васильев возглавил Дагестан в начале октября 2017 года, сменив Рамазана Абдулатипова, руководившего республикой с 2013 года.