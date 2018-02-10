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Путин в разговоре с Нетаньяху высказался за избежание нового витка противостояния в Сирии

Политика
10 февраля, 21:48 дата обновления: 10 февраля, 22:01 UTC+3

Также в ходе телефонного разговора премьер-министр Израиля договорился с президентом РФ о продолжении координации действий между военными двух стран

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действия израильских ВВС, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу.

"Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению пресс-службы Нетаньяху, премьер Израиля в ходе разговора с Путиным договорился о продолжении координации действий между военными двух стран. "Я говорил недавно с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились, что координация безопасности между нашими армиями будет продолжаться", - приводятся в сообщении слова Нетаньяху.

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Телефонный разговор двух лидеров состоялся на фоне резкого обострения обстановки на израильско-сирийской границе в субботу, когда над Израилем был сбит иранский беспилотник и потерпел крушение самолет F-16 израильских ВВС. "Я отметил в разговоре с ним [Путиным] наше [Израиля] право и обязанность защищаться от атак с сирийской территории", - сказал Нетаньяху.

Ранее субботу, как заявляют израильские военные, израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА. Вслед за этим по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет, пилоты одного из самолетов покинули воздушное судно в соответствии с процедурой, один из них был ранен тяжело, второй получил легкие травмы. Затем израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии, включая восемь сирийских, среди которых три батареи ПВО, а также нанесли удары по четырем военным иранским целям, указали в пресс-службе армии еврейского государства.

Для того чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений при проведении операций на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и Россия наладили обмен информацией. Для этого при Генштабе Израиля был создан специальный координационный центр.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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