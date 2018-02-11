Глава Ростеха: обновленная ядерная доктрина США приведет к новой гонке вооружений

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Обновленная ядерная доктрина США приведет к гонке вооружений, а не к улучшению ситуации в мире. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

"Соединенные Штаты принимают новую программу (обновленную ядерную доктрину - прим. ТАСС). Она не приведет к улучшению ситуации в мире. Это приведет к очередной гонке вооружений, потому что нам придется делать то же самое, что и американцы. [Стороны] будут продолжать наращивать и наращивать [ядерные вооружения], и тогда будет достаточно малой искры", - подчеркнул глава Ростеха.

По его словам, в результате "с таким количеством оружия в мире как сегодня победителей не будет". "Мир будет уничтожен", - предостерег Чемезов.

Он подчеркнул, что именно Россия "предложила начать переговоры о сокращении ядерного оружия". "Но никто не занимается этим", - отметил глава Ростеха. Он считает, что "чем скорее установятся нормальные отношения между Россией и Америкой, тем лучше будет для мира".

2 февраля администрация президента Дональда Трампа представила новую ядерную доктрину, в которой говорится о том, что США не намерены отказываться от ядерного оружия - особенно в условиях "модернизации Россией своего ядерного потенциала". В предисловии к документу глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что Россия выработала военную стратегию, предусматривающую "ядерную эскалацию" для решения поставленных задач. По словам Мэттиса, США необходимо в следующие 10 с лишним лет более чем в два раза увеличить объем расходов на арсенал ядерного сдерживания - поддержание в боеготовности нынешних систем и разработку новых.

Составители документа заявляют, что Россия имеет "значительные преимущества" перед США и их союзниками в сфере производства стратегического и тактического ядерного оружия, активно модернизирует свой атомный арсенал и создает "новые ядерные боезаряды и пусковые установки". В доктрине также утверждается, что Москва отклоняет предложения США о проведении нового раунда сокращений ядерных вооружений.

Переговоры о сокращении СНВ

Переговоры между Россией и США о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) возможны лишь при более близких отношениях двух стран. Такое мнение высказал глава Ростеха.

Журналист спросил чиновника, имеет ли он в виду переговоры по продлению СНВ-3 (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений или Пражский договор), когда говорит об улучшении российско-американских отношений. "Да, и его тоже. Чем теснее отношения между Россией и Америкой, тем больше оружия будет сокращено - в первую очередь ядерного оружия", - отметил Чемезов.

По его словам, он будет оптимистично относиться к СНВ-3 только "при условии, что, прежде всего, политические отношения перейдут на более доверительный уровень". "Пока не будут установлены такие доверительные отношения, как мы можем говорить о дальнейших переговорах о сокращении вооружений, когда мы не доверяем друг другу?" - добавил глава Ростеха.

СНВ-3 был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году в Праге и вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

В соответствии со справкой, обнародованной в январе Госдепартаментом, Россия по состоянию на 1 сентября 2017 года располагала 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений и 1561 боезарядом на них. У США было 660 носителей и 1393 боеголовки.

Госдепартамент и Пентагон поддерживают идею продолжения процесса сокращения ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в феврале 2017 года подверг критике СНВ-3, но в сентябре Белый дом сигнализировал, что не исключает возможность продления этого соглашения.