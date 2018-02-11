Лавров заявил, что совершенно равнодушен к внесению в "кремлевский список" США

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не испытывает совершенно никаких эмоций в связи с внесением его фамилии в так называемый кремлевский список США.

"Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим "кремлевским докладом", как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне", - сказал министр в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

По его мнению, данный доклад смешон. "Можно было вообще сделать это за полчаса. Я считаю так же, как и бывший посол США в Москве Майкл Макфол, который сказал, что его эксперт за полчаса смог бы выпечатать фамилии из телефонных справочников правительства Российской Федерации и аппарата президента, как и из Forbes, - отметил Лавров.

"Поначалу у меня было очень тяжелое ощущение, когда все это стало разворачиваться. Я не верил своим глазам и ушам, исходя из того, что многих деятелей в Вашингтоне из администрации и Конгресса я знал лично и общался с ними. Это достаточно серьезные, умные и вменяемые люди", - обратил внимание глава дипломатического ведомства. "То, что этот массовый психоз лишил их всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", - подчеркнул министр.

"С тех пор, как эта тенденция стала продолжаться, а она тянется уже больше года, я постепенно утратил к ней свой интерес. Я слежу за ней постольку, поскольку факты нужно знать в рамках моей работы и обязанностей, но что с этим делать, даже не знаю", - добавил Лавров.

Минфин США в конце января опубликовал открытую версию так называемого кремлевского доклада, в который были внесены все члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены. Всего список включает имена 210 человек. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что администрация США намерена "использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями".