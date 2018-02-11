РФ надеется на разрядку ситуации на Корейском полуострове, но шансы невелики

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает надеяться на разрядку ситуации на Корейском полуострове, однако шансы на нее из-за настроя Вашингтона очень невелики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Как напомнил глава ведомства, США считают неприемлемой инициативу "двойного замораживания", которая является одним из пунктов российско-китайской дорожной карты по урегулированию ситуации вокруг КНДР. "Но когда ситуация доходит до очень опасной черты, первым шаг назад должен сделать тот, кто сильнее и умнее, - подчеркнул Лавров. - Пока будем надеяться, что какая-то разрядка все-таки может состояться, хотя шансы очень невелики, зная настрой в том же Вашингтоне".

Аналог иранской сделки

Глава МИД РФ также провел параллель между иранской ядерной сделкой, судьба которой находится сегодня под угрозой, и требованиями, которые Вашингтон выдвигает в отношении Пхеньяна. "Сделка по иранской ядерной программе была очень понятной: Иран отказывается от любых военных аспектов своей ядерной деятельности, а в обмен снимаются санкции, наложенные ООН, США, западными странами в одностороннем порядке, - пояснил Лавров. - Сейчас по большому счету США требуют от Северной Кореи того же самого - прекратить военную ядерную программу и взамен получить гарантии безопасности и снятие санкций".

"Но если точно такая же сделка, заключенная с Ираном, самими же США сейчас ломается, срывается, расторгается, то, наверное, в голове у руководства КНДР будут просматриваться аналогии", - предположил глава российского дипведомства.

Рискованные игры

Как отметил Лавров, ядерная проблема Корейского полуострова является очень серьезной из-за того, что США используют предлог ядерной мощи КНДР для нагнетания в регионе "абсолютно непропорционального военного присутствия".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Вашингтон, продолжая наращивать свои военные силы в регионе, уже смотрит не только на КНДР, но и на Южно-Китайское море, где Китай ведет переговоры со странами АСЕАН для урегулирования спорных территориальных проблем. "Наращивание военно- морского, военно-воздушного присутствия США в этом регионе явно, если не преднамеренно, объективно может спровоцировать и военное измерение этих территориальных споров, - заявил Лавров. - Я считаю, что это очень рискованные игры".

"Под предлогом той же северокорейской ядерной проблемы разворачиваются объекты противоракетной обороны США на территории Республики Корея, а теперь еще и Японии, - напомнил глава российского дипведомства. - Вкупе с европейским сегментом глобальной системы противоракетной обороны США, что отчетливо видно на картах, вся эта система удивительным образом, случайно или нет, практически окружает РФ по всему периметру, а теперь заодно уже нацеливается и на Китай".

"В наших интересах не давать повода для того, чтобы подобные тенденции укреплялись, - подчеркнул министр. - А для этого все-таки необходимо садиться за стол переговоров".

Шанс на переговоры

Как указал глава МИД России, в связи с Олимпийскими играми, которые открылись накануне в южнокорейском Пхенчхане, де-факто происходит процесс "двойного замораживания". "Северная Корея - по крайней мере в преддверии и в течение Олимпиады - явно не планирует делать никаких резких движений, - пояснил Лавров. - Также мы слышали, что как минимум до марта не планируется никаких учений между США и Южной Кореей".

"Если этот объективный процесс обоюдной сдержанности и воздержания от учений и взрывов обретет свою собственную динамику, то появится шанс двинуться за стол переговоров, - отметил министр. - Мы будем всячески этому способствовать".