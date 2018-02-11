Лавров: без понимания отношений Японии с США трудно обсуждать заключение мирного договора

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что без понимания аспектов отношений Японии с США трудно обсуждать вопросы заключения мирного договора между Москвой и Токио.

"Мы бы хотели заключить мирный договор, как об этом договаривались в 1956 году, когда СССР и Япония принимали совместную декларацию, - сказал он в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". - Мы исходим из того, что решение любой проблемы, в том числе мирного договора (а японцы прямо связывают с ним решение так называемого вопроса о четырех островах, как они их называют "северные территории", но это южная курильская гряда), возможно в максимально благоприятных условиях, которые создаются углублением сотрудничества между соответствующими странами во всех без исключения сферах: торгово-экономической, политической, гуманитарной и международной".

По словам министра, торгово-экономические отношения имеют очень серьезный потенциал, который далеко не исчерпан. "Я убежден, что взаимодополняемость наших экономик, сырья, географических возможностей и японских технологий - бездонный потенциал для дальнейшего взаимного прогресса", - добавил глава МИД РФ.

Отношения с США

Как отметил Лавров, отношения Японии с США также имеют немалое значение в вопросах заключения мирного договора между Москвой и Токио. "Договор, который США заключили с Японией по вопросам безопасности в 1960 году, предполагает, что Соединенные Штаты Америки имеют право размещать свои базы на любой части японской территории, - напомнил министр. - Мы хотели бы просто понимать, как это все сказывается на общей ситуации в сфере безопасности в этом регионе, потому что без понимания этих аспектов очень трудно конкретно обсуждать вопросы мирного договора".

Незыблемость итогов

"Самое, наверное, принципиальное для нас, о чем мы с нашими японскими друзьями неоднократно говорили, самый первый вопрос, который возникает, когда начинает обсуждаться проблема мирного договора, - это незыблемость итогов Второй мировой, - обратил внимание глава МИД РФ. - Наши японские коллеги не признают незыблемыми итоги Второй мировой войны в том, что касается этих четырех островов. Они прямо нам говорят, что это была несправедливость".

Министр напомнил, что в Уставе ООН записано, что все, что было сделано державами-победительницами, является незыблемым и не подлежит никакому пересмотру. "Это также вопрос, который имеет прямое отношение к развитию данной темы, потому что мы неоднократно говорили, что Россия как государство - продолжатель СССР привержено декларации 1956 года, в которой содержится обязательство после заключения мирного договора не вернуть, как просят японские коллеги, а в порядке жеста доброй воли передать Японии два самых южных острова, - заметил Лавров. - Причем вопросы о том, когда эта передача состоится, на каких условиях, конечно же, еще подлежат дополнительному обсуждению".

"Но смысл этой декларации, которую мы подтверждали неоднократно устами президента Российской Федерации, именно в том, что она опирается на незыблемость итогов Второй мировой войны, - сказал министр. - И здесь у нас с японскими коллегами, конечно же, еще предстоят достаточно серьезные консультации и дискуссии".