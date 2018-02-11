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Лавров: оставшиеся в Сирии силы РФ помогут правительственной армии подавлять вылазки ИГ

Политика
11 февраля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Глава российского МИД отметил, что террористическая группировка "разрозненными группами где-то в регионе присутствует"

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Оставшиеся в Сирии силы России будут оказывать содействие сирийской армии в подавлении атак боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

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"Так и было сказано, что если ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), который был побежден в том, что касается его замыслов создать халифат, но все-таки разрозненными группами где-то в регионе присутствует, вновь будет поднимать голову на территории Сирии, то оставшаяся часть нашего контингента на базе в Хмеймиме, конечно, будет содействовать сирийской армии в подавлении этих рецидивов", - подчеркнул министр.

6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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