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Лавров: многие страны НАТО и ЕС признают контрпродуктивность антироссийской риторики

Политика
11 февраля, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Глава МИД отметил, что у России "беспрецедентно хорошие отношения" с Китаем

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Многие страны НАТО и Евросоюза во время контактов с РФ признают бессмысленность и контпродуктивность антироссийской риторики, но солидарность заставляет их продолжать идти по этому пути. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

По его словам, американцы ежедневно "строят" своих партнеров по Североатлантическому альянсу на предмет солидарности и того, что Россия - это угроза. "Под эту "сурдинку", а они говорят это ежедневно уже многие годы, расширяют присутствие военной инфраструктуры НАТО на территории своих восточно-европейских членов прямо у наших границ, - отметил Лавров. - Там уже стоят американские, канадские, немецкие, британские и итальянские бригады. Налицо "палочная дисциплина".

"Хотя в двусторонних контактах многие члены НАТО и Евросоюза нам говорят, что они понимают всю бессмысленность и контрпродуктивность этой ситуации, - обратил внимание российский министр. - Но солидарность и принцип консенсуса заставляют их идти по этому совсем не нравящемуся им пути".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москва в свою очередь никогда не будет дружить против кого-то ни с Китаем, ни с какой-либо другой страной. "Китай также не хочет дружить с нами против США, - отметил он. - Мы вообще ни с кем против кого бы то ни было никогда не дружим".

"У нас с Китаем сейчас беспрецедентно хорошие отношения, - указал Лавров. - Планы в наших отношениях абсолютно честные, открытые и взаимовыгодные, согласовываются, опираются на взаимное уважение и взаимные интересы. Мы просто развиваем взаимовыгодные проекты, которые не несут в себе никакой угрозы для территориальной целостности РФ. Такая линия будет продолжена".

"У нас очень масштабные, глубокие, далеко идущие, перспективные планы сотрудничества с КНР во всех областях", - заключил министр.

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