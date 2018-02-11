Лавров позитивно оценил работу с США над обеспечением выполнения СНВ-3

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Работа над обеспечением выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) идет неплохо и профессионально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Очень неплохо, профессионально идет работа над обеспечением дополнений Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений", - констатировал он.

Лавров напомнил, что 5 февраля 2018 года выполнение Договора было сертифицировано Москвой и Вашингтоном. "При этом стороны выразили взаимную готовность продолжать профессиональные и технические консультации с тем, чтобы прояснять ряд вопросов, которые возникают по тому или иному участнику этого Договора", - сообщил министр.