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Лавров позитивно оценил работу с США над обеспечением выполнения СНВ-3

Политика
11 февраля, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил, что 5 февраля 2018 года выполнение Договора было сертифицировано Москвой и Вашингтоном

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Работа над обеспечением выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) идет неплохо и профессионально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Очень неплохо, профессионально идет работа над обеспечением дополнений Договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений", - констатировал он.

Лавров напомнил, что 5 февраля 2018 года выполнение Договора было сертифицировано Москвой и Вашингтоном. "При этом стороны выразили взаимную готовность продолжать профессиональные и технические консультации с тем, чтобы прояснять ряд вопросов, которые возникают по тому или иному участнику этого Договора", - сообщил министр.

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