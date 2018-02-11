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Лавров: нужно провести расследование внутри самой Демократической партии США

Политика
11 февраля, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Расследование может привести к обнародованию неприятной для многих информации, но "отрезвит многие головы", считает министр

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МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Необходимо провести расследование внутри самой Демократической партии США о реальных фактах нарушений в период президентских выборов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Глава МИД РФ выразил мнение, что расследование в отношении якобы вмешательства России в американские выборы нужно, чтобы "отвлечь внимание от фактов, которые действительно имели место (в предвыборный период - прим. ТАСС)".

"Требуется, я уверен, для здоровья американской системы расследовать факты, что происходило внутри Демократической партии как в отношении [Берни] Сандерса, против которого руководство Демократической партии затеяло заговор, так и то, что сейчас пытаются расследовать т.н. "доклад Нуньеса", какую роль играло ФБР во внутриполитической борьбе между демократами и республиканцами", - отметил глава российской дипломатии.

По мнению Лаврова, такие расследования могут привести к обнародованию для многих неприятной информации. Он выразил надежду, что это "отрезвит многие головы, и те, кто все-таки еще сохранил какое-то чувство вменяемости, отойдут от русофобской кампании, которая не делает чести даже тем политикам, которые сидят в Вашингтоне".

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