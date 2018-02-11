Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров назвал небезнадежным результат встречи Волкера и Суркова по Украине

Политика
11 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Министр подчеркнул, что Россия в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Результат последней встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера небезнадежен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Министр подчеркнул, что Россия в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков. "Так было и в том, что касается реализации минских соглашений, - напомнил он. - Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков".

"Недавно они провели свою очередную встречу. Скажу, что результат небезнадежен, - отметил глава МИД РФ. - Они договорились продолжать эти разговоры".

В Дубае 26 января состоялась очередная встреча Владислава Суркова с Куртом Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

Как прокомментировал переговоры Сурков, в Дубае Волкер представил план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По его словам, "американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения" и "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым, по крайней мере, на первый взгляд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Сурков, Владислав Юрьевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
3
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама