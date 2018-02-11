Лавров назвал небезнадежным результат встречи Волкера и Суркова по Украине

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Результат последней встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента Курта Волкера небезнадежен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Министр подчеркнул, что Россия в диалоге с зарубежными партнерами всегда предлагает конкретные выходы из тупиков. "Так было и в том, что касается реализации минских соглашений, - напомнил он. - Я, кстати, доволен, что наладился канал между представителями России и США по Украине в формате Волкер-Сурков".

"Недавно они провели свою очередную встречу. Скажу, что результат небезнадежен, - отметил глава МИД РФ. - Они договорились продолжать эти разговоры".

В Дубае 26 января состоялась очередная встреча Владислава Суркова с Куртом Волкером. До этого они встречались трижды: 21 августа 2017 года - в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде.

Как прокомментировал переговоры Сурков, в Дубае Волкер представил план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. По его словам, "американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения" и "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым, по крайней мере, на первый взгляд".