Лавров: ряд европейских стран не согласны с поставками США оружия Украине

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Некоторые "солидные" европейские страны не согласны с поставками США оружия Украине и не хотят к этому подключаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Европа не молчит, а негромко и непублично возражает [по поводу поставок оружия США Украине], - отметил Лавров. - По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам".

"США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями - наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить, - обратил внимание министр. - По нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно".

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать, - сказал он. - То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду".

Киев на протяжении нескольких лет просил от США новые виды вооружений, в первую очередь, противотанковые средства. В конце декабря прошлого года руководитель пресс- службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. По данным телеканала АВС, Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США.

Закон о реинтеграции Донбасса

На Западе укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины Петра Порошенко касательно провокационного закона о реинтеграции Донбасса, заявил Лавров

"Мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, - отметил министр. - Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. минские договоренности (по урегулированию ситуации на Украине) никто не отменял".

"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку, - отметил он. - Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим".

Западное мнение

"Думаю, что на Западе укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины Петра Порошенко и тех, кто находится вместе с ним в руководстве Украины, в том, что касается провокационного закона о реинтеграции, пока еще законопроекта, а также закона об образовании, который уже стал законом, хотя Венецианская комиссия Совета Европы попробовала изменить его в той части, которая дискриминирует все языки национальных меньшинств", - сказал министр.

По его словам, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие послания передают и "настоятельно рекомендуют понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления своих действий". "Публично они пока не могут этого сказать, но, думаю, если нынешний режим в Киеве так будет себя дальше вести, скоро появятся публичные заявления, - отметил Лавров. - Потому что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, и особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов".

На вопрос, на каком языке глава МИД РФ общается со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, он ответил: "На русском. Он [Климкин] родом из Курска".

Закон о реинтеграции

Верховная рада 18 января приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

Порошенко пока не подписал данный законопроект.