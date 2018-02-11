Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: ряд европейских стран не согласны с поставками США оружия Украине

Политика
11 февраля, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, февраля. /ТАСС

Также премьер-министр РФ заявил, что на Западе укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины касательно провокационного закона о реинтеграции Донбасса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Некоторые "солидные" европейские страны не согласны с поставками США оружия Украине и не хотят к этому подключаться. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Европа не молчит, а негромко и непублично возражает [по поводу поставок оружия США Украине], - отметил Лавров. - По нашим данным, в разговорах с США они выражают несогласие в ответ на настоятельные требования Вашингтона о том, чтобы Европа подключилась к этим поставкам".

Смотрите также

Глава Пентагона рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия ВС США и Украины

Порошенко: поставки противотанковых комплексов Javelin на Украину будут оплачены США

В Пентагоне заверили, что число военных советников США на Украине не возрастет

"США уже пытаются заманить в эти свои затеи те страны, которые отмечены русофобскими тенденциями - наших Балтийских соседей, Польшу также пытаются заманить, - обратил внимание министр. - По нашим данным, крупные, солидные европейские государства прекрасно понимают опасность подобных действий и пытаются образумить своих соседей, потому что американцы вместе с канадцами уже занялись этими поставками. И это прискорбно".

"Мы не можем запретить американцам поставлять что-либо куда-либо, но выводы, конечно, мы будем делать, - сказал он. - То, что на это пристально смотрят представители Донецка и Луганска, у которых есть возможности постоять за себя, это тоже объективный факт. Я думаю, что это также нужно иметь в виду".

Киев на протяжении нескольких лет просил от США новые виды вооружений, в первую очередь, противотанковые средства. В конце декабря прошлого года руководитель пресс- службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. По данным телеканала АВС, Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс США.

Закон о реинтеграции Донбасса

На Западе укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины Петра Порошенко касательно провокационного закона о реинтеграции Донбасса, заявил Лавров

"Мы, в отличие от некоторых наших международных коллег, все-таки люди слова, - отметил министр. - Данное слово, особенно когда оно стало предметом переговоров и было одобрено Советом Безопасности ООН, мы всегда держим и выполняем. минские договоренности (по урегулированию ситуации на Украине) никто не отменял".

"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку, - отметил он. - Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение. Посмотрим".

Западное мнение

"Думаю, что на Западе укрепляется мнение о необходимости вразумить президента Украины Петра Порошенко и тех, кто находится вместе с ним в руководстве Украины, в том, что касается провокационного закона о реинтеграции, пока еще законопроекта, а также закона об образовании, который уже стал законом, хотя Венецианская комиссия Совета Европы попробовала изменить его в той части, которая дискриминирует все языки национальных меньшинств", - сказал министр.

Смотрите также

История закона о реинтеграции Донбасса. Досье

По его словам, европейские эмиссары, которые посещают Киев, такие послания передают и "настоятельно рекомендуют понять контрпродуктивность таких подходов и сделать необходимые исправления своих действий". "Публично они пока не могут этого сказать, но, думаю, если нынешний режим в Киеве так будет себя дальше вести, скоро появятся публичные заявления, - отметил Лавров. - Потому что Европа очень настороженно смотрит на процессы, которые происходят на Украине, и особенно в том, что касается резкого повышения влияния радикалов и неонацистов".

На вопрос, на каком языке глава МИД РФ общается со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, он ответил: "На русском. Он [Климкин] родом из Курска".

Закон о реинтеграции

Верховная рада 18 января приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

Порошенко пока не подписал данный законопроект.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
2
Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье
3
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
4
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
5
Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье
6
Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн
7
По факту крушения Ан-148 в Подмосковье возбуждено дело о нарушении правил полетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама