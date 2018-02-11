Путин переносит рабочую поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переносит рабочую поездку в Сочи в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии", - сказал Песков.

Он сообщил, что на вторую половину дня у президента запланированы контакты с главой Палестины Махмудом Аббасом, прибывающим в Россию с рабочим визитом.

"О других мероприятиях проинформируем дополнительно", - добавил Песков.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в воскресенье из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. По последним данным, в результате катастрофы никто не выжил.