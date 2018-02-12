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В Приморье назначен новый вице-губернатор по вопросам госзаказа, бюджетного учета и кадров

Политика
12 февраля, 4:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, февраля. /ТАСС

Андрей Ларин также возглавит аппарат администрации региона

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ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в понедельник назначил на должность вице-губернатора 37-летнего Андрея Ларина, бывшего заместителя гендиректора по вопросам безопасности Росморпорта. Ему предстоит курировать вопросы госзаказа, административного департамента, бюджетного учета и организационной работы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко занял этот пост в октябре 2017 года после того, как президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку с поста губернатора края Владимира Миклушевского. Ранее Тарасенко занимал пост генерального директора Росморпорта. Он уже произвел несколько кадровых перестановок в администрации, заметно обновив команду. В частности, был уволен вице-губернатор Эдуард Портнов за отсутствие контроля и динамики по стройкам; назначен новый для края заместитель по вопросам социально-экономического развития Приморья. Вице-губернатором, курирующим вопросы строительства и земельных отношений, Тарасенко назначил бывшего заместителя генерального директора Росморпорта Алексея Немкова.

"Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о назначении нового заместителя - руководителя аппарата краевой администрации в ходе еженедельного планировочного совещания в понедельник, 12 февраля. С этого дня официально должность вице-губернатора занял Андрей Ларин. Заместитель главы региона будет курировать работу департаментов госслужбы и кадров, организационной работы, государственного заказа, бюджетного учета, информатизации и телекоммуникаций, административного департамента, архивного отдела и отдела охраны труда. Кроме того, Андрей Ларин возглавит аппарат администрации Приморского края", - говорится в сообщении.

Андрей Ларин родился 28 сентября 1980 года в городе Белая Церковь Украинской ССР. В 2002 году он окончил Военный университет в Москве с красным дипломом, с 1997 проходил службу в вооруженных силах РФ. С 3 ноября 2015 года по 8 февраля 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ФГУП Росморпорт.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Тарасенко, Андрей Владимирович Миклушевский, Владимир Владимирович
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