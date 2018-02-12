Эксперт: платформа Астаны будет развиваться и решать конституционные вопросы в Сирии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Астанинская платформа жива и будет развиваться, решая в том числе вопросы конституционного порядка в Сирии. Об этом в беседе с ТАСС в понедельник заявил научный руководитель Института востоковедения (ИВ) РАН Виталий Наумкин, комментируя возможную предстоящую в марте встречу глав МИД России, Ирана и Турции в Астане.

"Астанинская платформа жива и будет развиваться, - сказал он. - Кроме того, что она занималась только военными вопросами и вопросами безопасности, заявлено, что она также будет заниматься вопросами конституционного порядка, то есть теми, которые в Сочи (30 января здесь прошел Конгресс сирийского национального диалога) были переданы в ведение [спецпосланника генсека ООН по Сирии] Стаффана де Мистуры и, соответственно, женевского процесса".

Эксперт отметил, что вопросы согласования действий между платформами, на которых ведется сирийское урегулирование, скорее всего, также будут обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств. "Сегодня таких платформ имеется несколько - есть Женева, новая платформа в Сочи, и есть Астана, - напомнил он. - Как это будет совмещаться и как это будет обсуждаться - это вопрос, который, видимо, будет решаться как раз "тройкой" (Россия, Иран и Турция)".

Собеседник агентства также выделил роль российско-ирано-турецкого взаимодействия в Сирии. "Тройка" - это тоже формат, - сказал Наумкин. - Внутри нее есть разные позиции, но я бы не сказал, что есть какие-то серьезные противоречия, потому что есть партнерство и продвижение вперед. То, что "тройка" действует, и что состоится ее встреча на уровне министров иностранных дел, - это очень хорошо".

Ранее в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу могут встретиться в марте в Астане. Сейчас идет процесс согласования даты их встречи.