Памфилова назвала абсурдом информационные пятиминутки для школьников

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает абсурдом проведение информационных пятиминуток для учеников начальник классов. Об этом она сообщила в понедельник на заседании комиссии.

По словам Памфиловой, в ЦИК поступила информация о проведении в школе № 3 в Геленджике среди учеников младших классов по рекомендации министерства образования Краснодарского края "информационных пятиминуток, посвященных предстоящим выборам президента".

Председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко сообщил, что никаких жалоб в связи с этим не поступало, но комиссия мониторит СМИ на предмет сигналов о нарушениях. Он уточнил, что информационные пятиминутки придуманы "не под выборы", просто один из учеников рассказал на ней о выборах президента.

"Это абсурд, простите меня, четвертый класс", - сказала Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.