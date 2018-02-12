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Памфилова назвала абсурдом информационные пятиминутки для школьников

Политика
12 февраля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

По словам главы ЦИК, в школе № 3 в Геленджике проводили "информационные пятиминутки, посвященные выборам президента"

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает абсурдом проведение информационных пятиминуток для учеников начальник классов. Об этом она сообщила в понедельник на заседании комиссии.

По словам Памфиловой, в ЦИК поступила информация о проведении в школе № 3 в Геленджике среди учеников младших классов по рекомендации министерства образования Краснодарского края "информационных пятиминуток, посвященных предстоящим выборам президента".

Председатель избиркома Краснодарского края Алексей Черненко сообщил, что никаких жалоб в связи с этим не поступало, но комиссия мониторит СМИ на предмет сигналов о нарушениях. Он уточнил, что информационные пятиминутки придуманы "не под выборы", просто один из учеников рассказал на ней о выборах президента.

"Это абсурд, простите меня, четвертый класс", - сказала Памфилова.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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