ЦИК в ходе жеребьевки распределит между кандидатами в президенты эфир для агитации

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России во вторник проведет жеребьевку, в ходе которой распределит между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирное время на федеральных государственных телеканалах и радиостанциях для проведения агитации и участия в дебатах.
Жеребьевка проводится в преддверии начала агитационного периода в СМИ. Он начнется с 17 февраля, за 28 дней до выборов, и завершится в день тишины 17 марта. Бесплатное эфирное время, впрочем, начнет выделяться кандидатам и партиям с 19 февраля - с понедельника.
По итогам регистрации за президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
"Закон гарантирует зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, определенные объемы бесплатного эфирного времени и печатной площади", - сообщила журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина.
Бесплатный эфир для агитации кандидатов обязаны предоставлять пять федеральных государственных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР) и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ", а также порядка 300 региональных теле- и радиокомпаний.
Объем разыгрываемого бесплатного эфирного времени определяется из того расчета, что на каждого кандидата и партию федеральный канал должен выделить один час за весь месячный период агитации в СМИ, сообщила Гришина. Соответственно, кандидаты, выдвинутые партиями, имеют преимущество по сравнению с самовыдвиженцами. Бесплатный эфир выделяется только по рабочим дням.
Поскольку в выборах участвует семь партийных кандидатов и один самовыдвиженец, при условии, что все партии подали заявки на участие в жеребьевке, каждый телеканал должен выделить в общей сложности 15 часов эфира. Всего же ЦИК предстоит разыграть 75 часов бесплатного эфирного времени на пяти федеральных телеканалах.
Кроме того, теле- и радиоканалы вправе предоставлять платное эфирное время, которое кандидаты могут получить за равную плату и в равных долях. Общий объем эфирного времени, резервируемого для предоставления за плату, не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени, но при этом не может превышать его более чем в два раза.
Платное время на федеральных госканалах также будет разыграно в ходе жеребьевки в ЦИК, в ней примут участие кандидаты, подавшие соответствующие заявки. Платный эфир может выделяться и в выходные дни, в отличие от бесплатного. Жеребьевку по распределению платного времени проводят представители телерадиокомпании без участия сотрудников Центризбиркома.
Бесплатный эфир делится по достаточно сложной формуле. Треть времени выделяется партиям, которые могут по своему усмотрению передать его своим кандидатам.
Половина оставшегося времени отводится на дебаты и другие совместные агитационные мероприятия, например, дискуссии и круглые столы. В результате на предвыборные ролики остается немного времени, отметила Гришина.
Секретарь ЦИК объяснила это особенностью закона, который, "с одной стороны, создал преимущества партийным кандидатам, с другой стороны - преимущества для совместных агитационных мероприятий".
В дебатах на федеральных каналах кандидаты обязаны участвовать лично, только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей их могут заменить доверенные лица. В дебатах на региональных каналах кандидатов в президенты могут представлять их доверенные лица.
Время в телевизионном и радиоэфире должно предоставляться кандидатам на равных условиях, согласно закону "О выборах президента РФ", должны учитываться продолжительность выделенного эфирного времени и время выхода в эфир. Кроме того, закон обязывает телерадиокомпании выделять бесплатное эфирное время в прайм-тайм. Жеребьевки по распределению эфирного времени на региональных каналах пройдут в соответствующих избиркомах субъектов.
Выборы президента России пройдут 18 марта.