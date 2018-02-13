ЦИК в ходе жеребьевки распределит между кандидатами в президенты эфир для агитации

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Центризбирком России во вторник проведет жеребьевку, в ходе которой распределит между кандидатами в президенты и выдвинувшими их партиями эфирное время на федеральных государственных телеканалах и радиостанциях для проведения агитации и участия в дебатах.

Жеребьевка проводится в преддверии начала агитационного периода в СМИ. Он начнется с 17 февраля, за 28 дней до выборов, и завершится в день тишины 17 марта. Бесплатное эфирное время, впрочем, начнет выделяться кандидатам и партиям с 19 февраля - с понедельника.

По итогам регистрации за президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

"Закон гарантирует зарегистрированным кандидатам, а также политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, определенные объемы бесплатного эфирного времени и печатной площади", - сообщила журналистам секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Бесплатный эфир для агитации кандидатов обязаны предоставлять пять федеральных государственных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР) и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ", а также порядка 300 региональных теле- и радиокомпаний.

По часу на кандидата и партию

Объем разыгрываемого бесплатного эфирного времени определяется из того расчета, что на каждого кандидата и партию федеральный канал должен выделить один час за весь месячный период агитации в СМИ, сообщила Гришина. Соответственно, кандидаты, выдвинутые партиями, имеют преимущество по сравнению с самовыдвиженцами. Бесплатный эфир выделяется только по рабочим дням.

Поскольку в выборах участвует семь партийных кандидатов и один самовыдвиженец, при условии, что все партии подали заявки на участие в жеребьевке, каждый телеканал должен выделить в общей сложности 15 часов эфира. Всего же ЦИК предстоит разыграть 75 часов бесплатного эфирного времени на пяти федеральных телеканалах.

Кроме того, теле- и радиоканалы вправе предоставлять платное эфирное время, которое кандидаты могут получить за равную плату и в равных долях. Общий объем эфирного времени, резервируемого для предоставления за плату, не может быть меньше общего объема бесплатного эфирного времени, но при этом не может превышать его более чем в два раза.

Платное время на федеральных госканалах также будет разыграно в ходе жеребьевки в ЦИК, в ней примут участие кандидаты, подавшие соответствующие заявки. Платный эфир может выделяться и в выходные дни, в отличие от бесплатного. Жеребьевку по распределению платного времени проводят представители телерадиокомпании без участия сотрудников Центризбиркома.

Дебаты и видеоролики

Бесплатный эфир делится по достаточно сложной формуле. Треть времени выделяется партиям, которые могут по своему усмотрению передать его своим кандидатам.

Половина оставшегося времени отводится на дебаты и другие совместные агитационные мероприятия, например, дискуссии и круглые столы. В результате на предвыборные ролики остается немного времени, отметила Гришина.

Секретарь ЦИК объяснила это особенностью закона, который, "с одной стороны, создал преимущества партийным кандидатам, с другой стороны - преимущества для совместных агитационных мероприятий".

В дебатах на федеральных каналах кандидаты обязаны участвовать лично, только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей их могут заменить доверенные лица. В дебатах на региональных каналах кандидатов в президенты могут представлять их доверенные лица.

Время в телевизионном и радиоэфире должно предоставляться кандидатам на равных условиях, согласно закону "О выборах президента РФ", должны учитываться продолжительность выделенного эфирного времени и время выхода в эфир. Кроме того, закон обязывает телерадиокомпании выделять бесплатное эфирное время в прайм-тайм. Жеребьевки по распределению эфирного времени на региональных каналах пройдут в соответствующих избиркомах субъектов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.