Главы МИД России и Бельгии обсудят дальнейшее развитие двусторонних связей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс, прибывший в Москву с рабочим визитом, проведут во вторник переговоры.

Как подчеркнули в МИД РФ, Россию и Бельгию связывают давние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. "В столицах наших государств имеется общее понимание необходимости укрепления отношений между Россией и Бельгией и придания импульса развитию двустороннего сотрудничества", - отметили в МИД, напомнив, что в апреле будет отмечаться 165-летие установления дипломатических отношений.

Рейндерс уже посещал Москву в декабре 2014 года и в апреле 2015-го, а в июле 2017 года главы МИД Бельгии и России провели переговоры в Брюсселе. Ожидается, что в среду Рейндерс примет участие в очередном заседании смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом, сопредседателями которой также являются российский вице-премьер Дмитрий Рогозин и вице-премьер, министр экономики Люксембурга Этьенн Шнайдер.

В конце января в Москве с трехдневным официальным визитом находился премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым Мишель высказался за развитие многопланового сотрудничества России и ЕС, в том числе в сфере безопасности и противодействия терроризму. "РФ и ЕС, мы заплатим высокую цену, если не будем гарантами стабильности", - заявил тогда Мишель.

Многовекторное сотрудничество

Как подчеркнули в МИД РФ, несмотря на введенные ЕС санкции и российские контрмеры, российско-бельгийские торгово-экономические отношения сохранили свой потенциал. Так, за январь - ноябрь 2017 года товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20,1% и составил $8,9 млрд, при этом российский экспорт увеличился на 16,3%, до $6,2 млрд, а импорт из Бельгии вырос на 30,1%, до $2,7 млрд.

В дипломатическом ведомстве обратили внимание на перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики. "В марте 2015 года между бельгийской компанией "Флюксис" и подконтрольной ПАО "Новатэк" сбытовой структурой "Ямалтрейд" было подписано рассчитанное на 20 лет соглашение об организации в бельгийском порту Зеебрюгге перевалки ямальского сжиженного природного газа в объеме до 8 млн тонн в год, а также хранения там больших объемов СПГ", - напомнили в МИД. Расширение возможностей порта для перевалки грузов, в том числе продуктов, производимых на заводе "Ямал СПГ", обсуждалось также на переговорах президента РФ и премьера Бельгии в конце января в Москве.

Другим успешным примером сотрудничества является создание бельгийской компанией "Сольвей" и ПАО "Сибур" совместного предприятия "РусВинил" по производству поливинилхлорида в Кстовском районе Нижегородской области с общим объемом инвестиций более $1 млрд. В 2017 году предприятие вошло в число крупнейших отечественных компаний по объему выручки.

Как отметили в МИД РФ, традиционно большое значение уделяется развитию российско-бельгийского сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. "В 2018 году запланирован ряд проектов, в которых задействованы бельгийский музей "Дворец изящных искусств", российские Государственный музей изобразительных искусств, Третьяковская галерея, Эрмитаж", - рассказали в дипломатическом ведомстве.

В области образования и молодежных обменов, отметили в МИД, налажены регулярные связи. Так, в июне прошлого года в Антверпене состоялось открытие первого в Бельгии Центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политике, что позволит проживающим в стране русскоговорящим гражданам получить официальный документ о владении русским языком, а иностранцам даст возможность упростить процедуру трудоустройства или поступления в российские вузы.