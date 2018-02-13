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Избирком Приморья передал в полицию данные об агитплакатах с изображением Иосифа Кобзона

Политика
13 февраля, 4:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 13, февраля. /ТАСС

В краевой избирательной комиссии отметили, что основное нарушение заключается в отсутствии на плакатах выходных данных

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ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Приморья передала в полицию для проверки информацию о незаконных агитационных плакатах в поддержку одного из кандидатов в президенты с изображением Иосифа Кобзона, которые на выходных появились в разных районах Владивостока. Об этом ТАСС сообщили в краевой избирательной комиссии.

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Плакаты с лозунгом в поддержку одного из зарегистрированных кандидатов в президенты появились в разных районах Владивостока в ночь на субботу, 10 февраля. На них на фоне Золотого моста изображены певец Иосиф Кобзон и рэп-исполнитель Oxxxymiron.

"Кто-то разместил незаконный агитационный материал без выходных данных <...> с изображением физических лиц, что тоже запрещено. Поэтому когда поступило обращение от одного из представителей другого кандидата мы оперативно все отправили в полицию, в УМВД России по Приморскому краю, для пресечения и установления лиц, причастных к изготовлению и распространению. За это есть административная ответственность", - сообщили ТАСС в избиркоме Приморья.

Собеседник пояснил, что основное нарушение заключается в отсутствии выходных данных на плакатах. По закону все агитационные материалы должны изготавливаться за счет средств фонда кандидата, на самом материале должна быть указана информация об изготовителе и заказчике, кроме того, экземпляр перед распространением должен быть предоставлен либо в Центризбирком, либо в региональную избирательную комиссию, если он планируется к распространению на территории отдельного региона. В данном случае никаких выходных данных на плакатах не было, и их образец в комиссию никто не представлял, уточнил собеседник.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Ранее ТАСС сообщал, что по итогам регистрации за президентский пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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