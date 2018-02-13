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Выборы муниципальных депутатов пройдут в четырех округах Подмосковья 29 апреля

Политика
13 февраля, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

В пресс-службе Мособлизбиркома напомнили о том, что "политические партии обязаны проводить конференции, на которых рассматривается вопрос о выдвижении кандидатов"

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Выборы в Совет депутатов пройдут в Московской области 29 апреля в городских округах Ликино-Дулево, Можайск, Мытищи, а также в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Мособлизбиркома.

"29 апреля 2018 года будут проведены выборы депутатов Совета депутатов четырех муниципальных образованиях Московской области: городские округа Ликино-Дулево, Можайск, Мытищи и в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, выборы в городских округах Ликино-Дулево и Можайск проводятся в связи с реорганизацией Орехово-Зуевского и Можайского районов в городские округа. "В Совет депутатов городского округа Ликино-Дулево избираются 25 депутатов, в городском округе Можайск - 20 депутатов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов назначены дополнительные выборы в городском округе Мытищи по одномандатному избирательному округу № 9 и в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района по одномандатным избирательным округам № 1, 2 и 6.

"Напоминаем, что политические партии обязаны проводить конференции, на которых рассматривается вопрос о выдвижении кандидатов, списков кандидатов, и в обязательном порядке в письменном виде извещать комиссию о проведении таких конференций", - сообщается в пресс-релизе.

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